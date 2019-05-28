الأعلى للإعلام يطالب مزاولي المهنة بـ«تصريح النقابة»

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين بيانا مشتركا اليوم، جاء به: "انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية". وأضاف البيان: "وبالإشارة إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 والذي يحظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا لإعلامي مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة هذا النشاط".

وتابع: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يهيب بجميع مزاولي النشاط الإعلامي الذي قوامه أداء عمل لصالح الوسائل الإعلامية سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين وذلك بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط في أي من مجالات تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية أو