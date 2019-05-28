رياضة

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد أزمة المؤجلات

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الأهلي
الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 4 مباريات ضمن الجولة الـ34، والتي أسفرت عن فوز المصري على الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل الجونة مع الإسماعيلي بدون أهداف، والنجوم مع إنبي (1-1)، ومصر المقاصة مع طلائع الجيش (1-1)، ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث عشر، ليضمن البقاء في المسابقة لتفوقه في المواجهات المباشرة مع بتروجت أكثر الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني.
ونجح المصري في حصد نقاط مباراة الداخلية، والوصول للنقطة 52 في المركز الرابع، منتظرا مواجهتي المقاولون مع كل من الأهلي وبتروجت لتحديد الترتيب النهائي خاصة أن الذئاب أقرب المنافسين للفريق البورسعيدي. ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 69 نقطة من 33 مباراة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة
اقرأ المزيد
محمود الخطيب العامرى فاروق

الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.
تدريبات-المنتخب (4)

أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير: لا مجال للأعذار ويجب أن نتعلم من الأخطاء

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه يسعى لبداية جيدة للموسم القادم بعد النهاية غير المُرضية للخمسة أشهر الأولى من مسيرته كمدير فني للشياطين الحمر، وبالحديث عن الإعلان الأخير عن المباراة الودية ضد فريق كريستيانسوند في ملعب أوليفال في أوسلو في الثلاثين من يوليو القادم، أوضح سولسكاير أنه ينتظر بداية فترة الإعداد في الأول من يوليو القادم بفارغ الصبر لكي يبدأ العمل مع الفريق من جديد، كما أكد المدير الفني النرويجي أن النهاية المُحبطة للموسم الماضي تزيد من طموحه وعزيمته لتصحيح الأوضاع في أولد ترافورد.
اقرأ المزيد من الأخبار
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

مواجهة هامة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه المميزة بعد الخسارة أمام بيراميدز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري. ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز على الدراويش خاصة أن مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، حيث نجح الأهلي في إدراك التعادل بصعوبة عن طريق محمد شريف لاعبه البديل، وهو الهدف الذي أثار ضجة بعدما شكك الحكام في صحة الهدف بدعوى تسلل مهاجم الأهلي.
عمرو جمال

الأهلي يعلن موعد عودة عمرو جمال من الإصابة

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو جمال، سيكون جاهزًا بشكل كامل للمشاركة في المباريات، عقب مواجهة إنبي، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الممتاز، وأوضح الجهاز الطبي، أن جمال بدأ المشاركة أمس الثلاثاء، في التدريبات الجماعية، تدريجيًا، بجانب تدريبات خاصة يخضع لها اللاعب تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق، وشدد الجهاز الطبي على أن اللاعب مستمر في تنفيذ هذا البرنامج على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات من بعد مباراة إنبي.
باهر-المحمدي‎

نجم الإسماعيلي يغيب عن موقعة الداخلية

تأكد غياب باهر المحمدي، مدافع النادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه أمام الداخلية في الدوري الممتاز بسبب الإصابة، وكشف الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي عن عدم تماثل اللاعب للشفاء من إصابته وتأكد غيابه عن المباراة المقبلة، وأوضح الجهاز الطبي للإسماعيلي أن غياب اللاعب يأتي لعدم تماثله للشفاء من الإصابة واستمراره في برنامجه التأهيلي ليكون جاهزا في المواجهات المقبلة، علمًا بأن باهر المحمدي صاحب الـ22 عامًا، قد عانى منذ فترة من الإصابة في عضلات البطن ولم يتماثل للشفاء حتى الآن.
رامي-صبري - إنبي (2)

الأهلي ضد إنبي.. الفريق البترولي يعلن قائمته للأحمر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الممتاز، ويواجه الأهلي الفريق البترولي المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ صعوده للدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة جمعها بعد خوضه 30 أسبوعًا، فيما يصارع إنبي الهبوط في المركز التاسع برصيد 36 نقطة من خلال 31 مباراة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org