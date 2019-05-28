مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

ويشهد السودان مفاوضات متعثرة واعتصامات مستمرة، بعد استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، نتيجة ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان