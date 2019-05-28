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مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.
ويشهد السودان مفاوضات متعثرة واعتصامات مستمرة، بعد استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، نتيجة ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان
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شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
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المتحدث العسكري يكذب إدعاءات وجود انتهاكات بسيناء

نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، إذ أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان،

نائب رئيس السكة الحديد السابق يرد على إلغاء التصاريح المجانية

قال المهندس فرج محمود فرج نائب رئيس السكك الحديدية السابق لقطاع الموارد البشرية، إن قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير بإلغاء تصاريح السفر بالقطارات للعاملين بهيئة السكة الحديد، يحكمه لائحة خاصة بضوابط تصاريح السفر بالقطارات وأنواعها منذ نشأة السكة الحديد وأن الأمر ليس مطلقاً، لافتا إلى أن ذلك يتضمن السفر في مأموريات مصلحية (أعمال تخص الهيئة) من المناطق إلى رئاسة الهيئة بالقاهرة وبالعكس وبين المناطق وبعضها، وكذلك العاملون الذين ينتقلون من المناطق إلى مستشفى الهيئة بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى الدورى (الكشف الثلاثى) أو للعلاج أو للكومسيون الطبى.
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الأعلى للإعلام يطالب مزاولي المهنة بـ«تصريح النقابة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين بيانا مشتركا اليوم، جاء به: "انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية". وأضاف البيان: "وبالإشارة إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 والذي يحظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا لإعلامي مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة هذا النشاط".
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المجلس العسكري السوداني يتمسك بأغلبية ورئاسة «السيادي»

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية . نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير مقبول. واعتبرت قوى المعارضة أن الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما يتم التوافق عليه، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى قوى التغيير مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري.
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«مصر للطيران» تلغي رحلتيها للخرطوم غدا لهذا السبب

صرح مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، بأنه نظرًا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدًا الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا. وأوضح بيان للشركة مساء الإثنين، أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن. وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران.
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المجلس العسكري السوداني: الجيش لا يطمع في السلطة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.
مظاهرات السودان

«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
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