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احذر.. تقنية جديدة تصنع فيديو مفبركا من صورة واحدة

تقنية حديثة أصدرها مركز سامسونج للذكاء الاصطناعي من خلال ما قدمه الباحثون من معلومات، يمكنها صنع فيديو مفبرك لأي شخص من صورة فوتغرافية واحدة، وأصحبت تثير القلق بشكل كبير
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
تقنية فبركة الفيديوهات
تقنية فبركة الفيديوهات
في الوقت الذي تحاول فيه التكنولوجيا مساعدتنا في جعل حياتنا أكثر رفاهية، قام الباحثون بالكشف عن وسيلة جديدة لها قدرة على فبركة فيديو لأي شخص بمجرد امتلاك صورة وحيدة له، وذلك من خلال نظام الذكاء الاصطناعي، هل جلست التكنولوجيا على عرش جديد يهدد حياة الناس وتركت وظيفتها الأساسية المتمثلة في اختراع سبل تريح الجميع من عناء الحياة؟ فمن المحتمل أن تثير هذه التقنية القلق في الفترة التي تسبق انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020، فمن المتوقع صنع فيديوهات مفبركة للمرشحين.
قام الباحثون في مركز سامسونج للذكاء الاصطناعي في موسكو، ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا ومقره موسكو بتفسير بعض الأمور المتعلقة بهذه التقنية الجديدة، من خلال تقديم بحث يشمل معلومات دقيقة، ونُشرت هذا الأسبوع في موقع "arXiv"، وأضاف الباحثون قائلين إن بإمكانهم تحريك صورة أو عدة صور من خلال تدريب للنظام
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