«فيديو دموي ومبايعة للظواهري».. ضمن أحراز لاعب أسوان

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

محمكة - صورة أرشيفية

فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحراز قضية محاكمة حمادة السيد لاعب نادي أسوان و43 آخرين في تكوين خلية إرهابية، وتبين وجود فيديو باسم الدولة الإسلامية لأطفال لا يتجاوز عمرهم العاشرة يرتدون أزياء عسكرية ويتم تدريبهم على استخدام السلاح، وتلقيهم دورات تدريبية في فنون القتال البدنية، واشتمل العرض كذلك على فيديوهات تهاجم الشيعة ضمتها الأحراز ظهر خلالها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وتضمن العرض فيديوهات لوقفات لمن عرفوا بـ"الضباط الملتحين".

كما تضمنت الأحراز، فيديو لعملية إعدام شخص عبر إطلاق النار عليه من الخلف، ومقطع آخر يظهر فيه متحدثون عن الجهاد، وآخرون متوفون وتصدر ذلك الآية الكريمة "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون". وجاء بالعرض فيديو لمبايعة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، يتحدث عن الجهاد ويدعو