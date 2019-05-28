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عمرو سلامة يوضح حقيقة اختيار أبطال «ماوراء الطبيعة»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
المخرج عمرو سلامة
المخرج عمرو سلامة
نشر المخرج عمرو سلامة على حسابه الخاص بموقع «تويتر»، قبل قليل، بيانا يوضح خلاله حقيقة اختيار الممثل عبد العزيز مخيون لتقديم دور البطولة بمسلسل Paranormal المأخوذ عن سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق، الذى تقدمه نتفلكس بالتعاون مع المنتج محمد حفظى، والبوستر الذي تم تداوله صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: «لم يتم طرح أي بوستر دعائي لـ ما وراء الطبيعة، ولم يتم الإعلان عن أي ترشيحات للممثلين، وأي شيء طرح إلى الآن هو إما تكهنات أو تصميمات من صنع المحبين للروايات».
يعد Paranormal أول مسلسل رعب مصري يعرض على شبكة نتفلكس، للمخرج عمرو سلامة، والذى ستبني أحداثه على سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة، تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل «ماوراء
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«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
حفل-سحور‎ (2)

MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.
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من سيلعب دور رفعت إسماعيل؟ هؤلاء يرشحهم الجمهور

منذ إعلان شبكة نتفليكس تقديمها مسلسل رعب مصري لأول مرة بعنوان Paranormal بالتعاون مع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة والمؤلفة دينا ماهر، والجمهور يترقب حصيلة إبداع العقول المصرية عندما تعالج واحدة من أشهر سلاسل روايات الرعب المصرية وأكثرها شعبية، ألا وهي سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق. أشعل إعلان نتفليكس الجديد حماسة الجمهور، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في توقع أبطال المسلسل، واقتراح أسماء ممثلين يرون أنهم الأنسب لأداء شخصية البطل رفعت إسماعيل.
أحمد-خالد-توفيق

احتفالا به.. الكرمة تنشر آخر ما كتب العراب قبل وفاته

أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع، عن نيتها إصدار كتاب «رفقاء الليل» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بمناسبة ذكرى ميلاده، التي ستحل علينا في يوم 10 يونيو المقبل، وذلك بعد الاتفاق الذي أجرته دار النشر مع عائلة الراحل. كتاب «رفقاء الليل» المزمع نشره هو مجموعة قصصية، يضم آخر 11 قصة كتبها العراب قبل وفاته، ليبقى نهر إبداعه جاريًا لا ينضب. صدر للكاتب الراحل العديد من المجموعات القصصية التي ارتبطت بوجدان الأجيال الشبابية، ومنها «ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافاري» وغيرها.
مسلسلات-

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذى يُعد أهم مواسم العام الفنية، إذ يُقدم فيه صُناع الدراما التليفزيونية عددًا كبيرًا من المسلسلات كل عام، وقد تم طرح العديد من الأفيشات والبروموهات الدعائية لجذب انتباه الجمهور للأعمال التى ستُعرض فى رمضان المقبل لعام 2019. وبمطالعة القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان لعام 2019، نجد هذا الموسم الأكثر اختلافًا عن التى عاصرناها فى السنوات الماضية، إذ يشهد غياب نجوم عدة حققوا نجاحات كبيرة من خلاله، ومنهم: عادل إمام، يحيى الفخرانى، يسرا، ولكن هناك آخرين يخوضون السباق ونجحوا فى أن يحافظوا على وجودهم.
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