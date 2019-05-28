عمرو سلامة يوضح حقيقة اختيار أبطال «ماوراء الطبيعة»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

المخرج عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة على حسابه الخاص بموقع «تويتر»، قبل قليل، بيانا يوضح خلاله حقيقة اختيار الممثل عبد العزيز مخيون لتقديم دور البطولة بمسلسل Paranormal المأخوذ عن سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق، الذى تقدمه نتفلكس بالتعاون مع المنتج محمد حفظى، والبوستر الذي تم تداوله صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: «لم يتم طرح أي بوستر دعائي لـ ما وراء الطبيعة، ولم يتم الإعلان عن أي ترشيحات للممثلين، وأي شيء طرح إلى الآن هو إما تكهنات أو تصميمات من صنع المحبين للروايات».

يعد Paranormal أول مسلسل رعب مصري يعرض على شبكة نتفلكس، للمخرج عمرو سلامة، والذى ستبني أحداثه على سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة، تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل «ماوراء