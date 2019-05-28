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MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
حفل MBC مصر
حفل MBC مصر
نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.
بدوره حرص سام بارنيت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، على التواجد في الحفل، وإلقاء كلمة قصيرة تطرّق خلالها إلى خطة النمو والتوسع الخمسية التي أعلنت المجموعة عن إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي 2018، مُشدّداً على أهمية السوق المصرية كصانعٍ للمحتوى الإعلامي، ومُشيداً بمسيرة الحركة الدرامية والسينمائية
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
عمرو سلامة

عمرو سلامة يوضح حقيقة اختيار أبطال «ماوراء الطبيعة»

نشر المخرج عمرو سلامة على حسابه الخاص بموقع «تويتر»، قبل قليل، بيانا يوضح خلاله حقيقة اختيار الممثل عبد العزيز مخيون لتقديم دور البطولة بمسلسل Paranormal المأخوذ عن سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق، الذى تقدمه نتفلكس بالتعاون مع المنتج محمد حفظى، والبوستر الذي تم تداوله صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: «لم يتم طرح أي بوستر دعائي لـ ما وراء الطبيعة، ولم يتم الإعلان عن أي ترشيحات للممثلين، وأي شيء طرح إلى الآن هو إما تكهنات أو تصميمات من صنع المحبين للروايات».
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محمد هنيدي

محمد هنيدي يوجه رسالة لأحمد السقا بسبب «ولد الغلابة»

وجه الفنان محمد هنيدي، رسالة للفنان أحمد السقا، وأثنى على أدائه في مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة" الذي يُذاع بشكل حصري عبر قناة MBC مصر. وقال محمد هنيدي، في تدوينة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "إيه الجمال والحلاوة دي يا سقا؟"، كما نشر صورة للشخصية التي يُجسدها السقا في المسلسل "عيسى"، من حلقة المسلسل الثامنة، من المشهد الذي علم فيه "عيسى" بأن شقيقه "حمزة" الذي يُجسده كريم عفيفي، قتل شقيقتهما "قمر" بعد زواجها دون علم أهلها من "ضاحي"، وتلقي الشرطة القبض عليه.
مسلسل-ولد-الغلابة

ولد الغلابة الحلقة الثانية.. عيسى يكتشف قصة «فرح»

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والمعروضة مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة "mbc مصر" في الثامنة مساءً، تصاعد الأحداث بشكل كبير، حيث طلق "بدر" الذي يقوم بدوره الفنان مجدي بدر، زوجته "زينب" وتجسد دورها هبة مجدي، والتي اعترفت أنها تزوجته عنادًا في "عيسى" الذي يجسد دوره أحمد السقا، ولكي تشعل نار الغيرة بداخله، كما تم حبس "حمزة" شقيق "عيسى" الذي يُجسده الفنان كريم عفيفي، وذلك بسبب مشاجرة، وترتب على ذلك توريط "عيسى" في التوقيع على إيصال أمانة لصالح "ضاحي" الذي يُجسده الفنان محمد ممدوح، لإخراج "عفيفي" من الحجز.
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ولد الغلابة الحلقة الأولى..أحمد السقا مغلوب على أمره

عرضت قناة MBC مصر، الحلقة الأولى من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، وشهدت الحلقة عدة أحداث مثيرة دفعتها لتصدر تريند موقع "تويتر" في مصر، حيث بدأت الحلقة بوصول "عيسى"، مدرس التاريخ، الذي يُجسده أحمد السقا، إلى الحصة ومراجعة الدرس السابق مع الطلاب، وبعد انتهاء الحصة قام بتغيير ملابسه في "حجرة المدرسين"، ليتحول إلى سائق تاكسي، بينما تحاول شقيقته "صفية" التي تُجسدها الفنانة إنجي المقدم، الاتصال به لإخباره أن والدته مريضة، وحينما لا تنجح، تأخذها للمستشفى.
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مواعيد برامج ومسلسلات قناة MBC مصر في رمضان

أعلنت قناة "MBC مصر"، مساء اليوم الأحد، مواعيد عرض باقة من أضخم المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تُعرض على شاشتها في شهر رمضان 2019. حيث تبدأ MBC مصر عروضها في الثانية عشرة ظهرًا ببرنامج "اللهم تقبل" للداعية عبلة الكحلاوي، ثم في الواحدة يُعرض برنامج "الشيف حسن" للشيف حسن كمال، أما البرنامج الثالث الذي تعرضه فهو برنامج المقالب المنتظر "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، ويُعرض في السابعة مساء كل ليلة عقب مدفع الإفطار، ويُعاد في الواحدة صباحًا.
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