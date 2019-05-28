MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

حفل MBC مصر

نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.

بدوره حرص سام بارنيت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، على التواجد في الحفل، وإلقاء كلمة قصيرة تطرّق خلالها إلى خطة النمو والتوسع الخمسية التي أعلنت المجموعة عن إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي 2018، مُشدّداً على أهمية السوق المصرية كصانعٍ للمحتوى الإعلامي، ومُشيداً بمسيرة الحركة الدرامية والسينمائية