اعملي الكعك بالنوتيلا بسهولة في البيت

تحرير:آية أشرف ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

كعك بالنوتيلا

بعد الابتكارات التي شاهدناها في رمضان ومنها الكنافة بالنوتيلا والكولا، نستعد للتجديد في حلويات العيد التي اعتدنا على عملها في المنزل أو شرائها من المحلات، على سبيل المثال الكعك اعتدنا على وجوده سادة أو بالمكسرات والملبن أيضًا ومنه بالعجوة، لكن من أحدث تقاليع المصريين، الكعك بالنوتيلا، فالنوتيلا يحبها الكثير منا وبشكل خاص الأطفال، جربي عمل كعك النوتيلا في البيت بدلًا من شرائه من المحلات بأسعار خالية، نظرًا لارتفاع أسعار النوتيلا. في السطور التالية نساعدك للتعرف بسهولة على طريقة التحضير.

المكونات كيلو دقيق خميرة بيرة سمسم رائحة الكعك 3 كوب سمنة طريقة التحضير:- - في وعاء ضعي الدقيق ورشة ملح ورائحة الكعك. - رشي السمسم وذوبي السمنة على النار. - صبي السمنة على خليط الدقيق والسمسم، وقلبي المكونات جيدا. - في كوب ماء دافئ ضعي الخميرة والسكر وقلبيه جيدًا. - أضيفي الخميرة لخليط الدقيق والسمنة،