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هل يخسر مينا مسعود جمهوره العربي بسبب إسرائيل؟

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
مينا مسعود
مينا مسعود
لم يكد الممثل الكندي المصري مينا مسعود يحتفل بنجاح فيلمه التجاري الأضخم في مسيرته Aladdin، حتى تورط في فضيحة يمكن أن تتسبب في خسارته جمهوره العربي بأكمله، إذ نشر مينا مؤخرًا عبر المدونة الخاصة به Evolving Vegan مقطع فيديو له في أحد المطاعم الإسرائيلية يتباهى بأكلهم النباتي، خاصةً أنه لا يجد أكل نباتي بسهولة، إلا أن هذا المطعم الذي يطلق عليه "أبيب" يقدم له بسهولة الأكل الذي كبر عليه وأحبه. تسبب الفيديو في موجات غضب بين العرب، الذين أخذوا يذكرونه بالصراع العربي الإسرائيلي، واحتلال تل أبيب للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى.
وبدلًا من أن يعتذر الممثل فور انتشار الفيديو، خاصةً مع ردود الفعل السلبية من الجمهور ضده، نشر الممثل تغريدة يرد فيها على هجوم أحد المستخدمين العرب، أثارت موجة أكبر من الغضب ضده، إذ جاء رده: "كبرت في أنتاريو (كندا)، وعشت بها طوال عمري، اعتدت الذهاب لمطاعم إسرائيلية ما زلت مصدوما حتى الآن من ردود الفعل
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سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

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Aladdin يحقق 100 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

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