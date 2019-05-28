تفاصيل وتوقيت عمل قطار المونوريل بين العاصمة وأكتوبر

استقرت اللجنة العليا المشكلة من وزارتي الإسكان والنقل لاختيار التحالف المنفذ لخطي «مونوريل» العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.. فكم تبلغ التكلفة؟ وكم تبلغ مدة التنفيذ؟

تحرير:كريم ربيع ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

أعلنت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن، أمس الاثنين، اختيارها باعتبارها صاحبة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار «المونوريل» الجديد فى مصر، لبناء نظام حديدي أحادي المسافة بطول 54 كم يربط المدينة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بالإضافة إلى خط آخر بطول 42 كم يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة. وقال وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، ليام فوكس، في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة -كندا تدين بالولاء للتاج البريطاني-، إن بومباردييه ترانسبورتيشن ستنفذ المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.

من هي «بومباردييه»؟ شركة بومباردييه «Bombardier» هي عبارة عن تكتل من الشركات الكندية، التي أسسها جوزيف أرماند بومباردييه في عام 1942، ومع مر السنين أصبحت الشركة صانعا كبيرا للطائرات الإقليمية وطائرات رجال الأعمال، ومعدات النقل الجماعي كالقطارات، والمعدات الترفيهية، وتوفير الخدمات

من هي «بومباردييه»؟

شركة بومباردييه «Bombardier» هي عبارة عن تكتل من الشركات الكندية، التي أسسها جوزيف أرماند بومباردييه في عام 1942، ومع مر السنين أصبحت الشركة صانعا كبيرا للطائرات الإقليمية وطائرات رجال الأعمال، ومعدات النقل الجماعي كالقطارات، والمعدات الترفيهية، وتوفير الخدمات المالية.

تعد بومباردييه من الشركات الرائدة عالمياً في صناعة النقل، حيث تقوم بإنشاء طائرات، وقطارات مبتكرة، توفر منتجاتها تجارب نقل على مستوى عالمي تضع معايير جديدة في راحة الركاب وكفاءة الطاقة والموثوقية والسلامة.

يعتمد نحو 500 مليون مسافر يوميًا على حلول التنقل الخاصة بالشركة، وهي أيضًا شريك في أكثر من 200 مدينة حول العالم، مما يجعل النقل الموثوق به والآمن والمستدام متاحًا للجميع في عالم من النمو الحضري.

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3 مليارات يورو تكلفة إجمالية

كشف مصدر بوزراة الإسكان، أن التحالف الكندي المصري، الذي سينفذ المشروع سيتولى توفير التمويل اللازم، على أن يكون تمويل دراسات المشروع من خلال منحة يتم إدراجها في العرض.

وأوضح لـ«التحرير» أن القيمة المحتملة للعطاء تبلغ 1.4 مليار يورو للمشتريات الهندسية والبناء، مع الاتفاق على 15 + 15 عاما للتشغيل والصيانة، بقيمة محتملة 1.6 مليار يورو، على أن يجرى بناء العربات والقاطرات وتطويرها فى مدينة "ديربى" بالمملكة المتحدة. وما زال الأمر قيد التعاقد والتأكيد النهائى.

وتابع: «التكلفة ستكون منخفضة مقارنة بتكلفة مترو الأنفاق، وستصل إلى ثلث تكلفة المترو، ولا يحتاج لإخلاء أراض أو مناطق سكنية، وسينتهي المشروع خلال عامين فقط من استلام مواقع العمل، في 30 يونيو عام 2023»

وأضاف أن المونوريل سيربط العاصمة الإدارية بالخط الثالث لمترو الأنفاق «العتبة ـ مصر الجديدة»، مرورا بمدينة نصر والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية، بطول 52 كيلو مترًا، وسينقل نحو مليون راكب يوميًا، في زمن يعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، وتستغرق الرحلة 52 دقيقة لمسافة 52 كيلو مترا».

ومن المقرر أن يتوقف قطار المونوريل، في 22 محطة، وهي «الاستاد، هشام بركات، نوري خطاب، الحي السابع، ذاكر حسين، المنطقة الحرة، المشير طنطاوي، كايرو فيستيفال، الشويفات، المستشفى الجوي، حي النرجس، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، إعمار، ميدان النافورة، البروة، الدائري الأوسطي، محمد بن زايد، الدائري الإقليمي، فندق الماسة، حي الوزارات، العاصمة الإدارية».





وأن المشروع الثاني هو خط نقل سككى سريع، يربط الخط الثاني لمترو الأنفاق -مترو الجيزة- بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 42 كيلو متر.

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وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى ما تردد في بعض الصحف الأجنبية من أنباء تفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.