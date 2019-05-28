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تفاصيل وتوقيت عمل قطار المونوريل بين العاصمة وأكتوبر

استقرت اللجنة العليا المشكلة من وزارتي الإسكان والنقل لاختيار التحالف المنفذ لخطي «مونوريل» العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.. فكم تبلغ التكلفة؟ وكم تبلغ مدة التنفيذ؟
تحرير:كريم ربيع ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
مونوريل أرشيفية
مونوريل أرشيفية
أعلنت شركة بومباردييه ترانسبورتيشن، أمس الاثنين، اختيارها باعتبارها صاحبة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار «المونوريل» الجديد فى مصر، لبناء نظام حديدي أحادي المسافة بطول 54 كم يربط المدينة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بالإضافة إلى خط آخر بطول 42 كم يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة. وقال وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، ليام فوكس، في بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة -كندا تدين بالولاء للتاج البريطاني-، إن بومباردييه ترانسبورتيشن ستنفذ المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.
من هي «بومباردييه»؟ شركة بومباردييه «Bombardier» هي عبارة عن تكتل من الشركات الكندية، التي أسسها جوزيف أرماند بومباردييه في عام 1942، ومع مر السنين أصبحت الشركة صانعا كبيرا للطائرات الإقليمية وطائرات رجال الأعمال، ومعدات النقل الجماعي كالقطارات، والمعدات الترفيهية، وتوفير الخدمات
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تحالف شركات عالمية ومحلية لتطبيق منظومة النقل الذكي

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بتنفيذ منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري، تم توقيع مذكرتين للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية وعدد من الشركات الوطنية وهم: شركة مواصلات مصر ويونايتد انفستمنت وايزي موبيليتي وفوري، أوضح "التراس" أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبري والمدن العمرانية الجديدة طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.
الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
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شعبة الملابس: السوق شغال والأسعار ارتفعت 15%

حالة من الركود سيطرت على سوق الملابس الجاهزة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذى دفع التجار لشن عدد من الحملات الدعائية، إلى أن تطور الأمر لإعلان أصحاب المصانع عن مبادرة بالتعاون مع البنوك لتقسيط الملابس للمواطنين، ولكن تلك المبادرة باءت بالفشل لتعثر التفاوض مع البنوك، وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قد أعلن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 592 مصنعًا، وتنفذ المشروع شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. وبنك عودة أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.86 جنيه للبيع، و16.76 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاستثمار العربي، بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرشين ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء.
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عقارات (1)

أسعار العقارات ترتفع 30% بعد العيد لهذه الأسباب

تسيطر حالة من الهدوء داخل سوق العقارات المصري، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة زيادة الأسعار، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بناء على أسس وأسباب علمية ومنطقية، أهمها ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والزيادات المرتقبة في سعر الوقود عقب رفع جزء من الدعم عنه، وصولاً إلى الحديث عن ارتفاع قيمة العائد على نسبة الـ50% التى سيتم توريقها أو تقسيطها للعملاء ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى. وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية وصل لـ700 جنيه في الطن الواحد.
مصطفى-مدبولى-ونجيب-ساويرس (2)

بعد حضور رئيس الحكومة «سحور» ساويرس.. «زايد» تغلي

أثار حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حفل سحور رمضاني بمناسبة إطلاق مشروع «ZED» المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس، عاصفة غضب شديدة لدى قطاع كبير من سكان مدينة الشيخ زايد الرافضين إقامة المشروع على الحديقة العامة للمدينة. ومنذ الإعلان عن المشروع أصاب عدد كبير من سكان المدينة الغليان، بسبب سيطرته على الحديقة التي كان من المفترض افتتاحها للجمهور، بخلاف بناء نحو 15 برجًا سكنيا تصل ارتفاعات بعضها إلى 20 دورا، تضم قرابة 5000 شقة، مما يعني زيادة الكثافات والتأثير على مرافق المدينة -بحسب السكان-، الأمر الذي اضطرهم لإقامة دعاوى قضائية ضد المشروع.
ء مرشد سياحى أمام الرئيس داخل معبد فيلة (7)

السياحة سلاح الحكومة الأقوى لاستعادة قوة الجنيه

ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة، بعد أن زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط، مصر، من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف. فهل انتعش قطاع السياحة حقًا؟ وما الأسباب التي أدت إلى الانتعاش؟ وكم بلغت نسبة هذه الانتعاشة؟ وما حجم العائدات من السياحة؟ وما مستقبل القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة؟
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
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