الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

إدارة الأهلي تأمل في تعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة في أي مواجهة من المباريات التي سيخوضها قبل أمم إفريقيا وقتها فقط من المؤكد أنه سيتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

الخطيب والعامري فاروق

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.

ورغم أن الزمالك لم يعلن بعد موقفه من أداء المباريات الثلاثة قبل كأس الأمم الإفريقية إلا أن الأهلي لن يعلق على الأمر، ومن المؤكد أنه سينتظر لحين التعرف على نتائج الزمالك في المباريات المؤجلة الثلاثة، وبناء عليه سيتم الإعلان عن موقف النادي من استكمال مبارياته في الدوري من عدمه. شاهد أيضًا|| هل ينفذ