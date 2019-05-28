محافظ أسوان يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 7205%

تحرير:عوض سليم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 72,5 %، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان. ووجه محافظ أسوان، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين.

وطالب محافظ أسوان، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال العام الدراسى القادم لتحقيق نتائج أفضل. وأكد أنه سيتم تكريم طلاب التربية الفكرية من أبناء أسوان الذين حصلوا على المراكز الثلاث الأولى