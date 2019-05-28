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محافظ أسوان يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 7205%

تحرير:عوض سليم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 72,5 %، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان. ووجه محافظ أسوان، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين.
وطالب محافظ أسوان، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال العام الدراسى القادم لتحقيق نتائج أفضل. وأكد أنه سيتم تكريم طلاب التربية الفكرية من أبناء أسوان الذين حصلوا على المراكز الثلاث الأولى
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السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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«الأهلي والزمالك» ضمن شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح، كما أوصت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بـ3 شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.
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وزير النقل: ربط الطريقين الغربي والشرقي بأسوان

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 8 كم فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية، حيث ستتحمل الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة ازدواج الطريق من الاعتمادات الموجهة للتنمية المجتمعية، بناءً على طلب محافظ أسوان من مسؤولى المشروع، ليسهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى المشروع العملاق، ومن ثم الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل.
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هاجم مصر 3 مرات.. كيف تواجه الزراعة أسراب الجراد؟

استنفار كبير شهدته محافظات الصعيد ومحافظة أسوان على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تعرضت للهجوم من قبَل الجراد الصحراوي للمرة الثالثة فى وقت قصير من هذا العام، وهو ما دفع وزارة الزراعة إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى، بتكثيف أعمال مقاومة أسراب الجراد من خلال نشر فرق المكافحة على مستوى المحافظة، من أجل التصدى للخطر الآتي من إفريقيا والسودان مبكرًا، قبل أن يتكاثر ويخلف وراءه خسائر تقدر بالمليارات، وحتى تتجنب الدولة ما حدث فى الهجمات السابقة التى تعرضت لها من قبَل الجراد، إذ إن مصر لديها تاريخ طويل من الهجوم من قبل الجراد.
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تأجيل امتحانات 11 طالبا بسبب تعطل قطار بكفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم تأجيل امتحانات 11 طالبا من طلاب الدبلومات الفنية "زراعى"، اليوم السبت، لتأخر قطار بيلا كفر الشيخ بعد تعطل القطار بمحطة دقميرة بمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى وصول الطلاب قبل انتهاء اللجان بوقت غير كافي لتأدية الامتحان فيه، مضيفة أنه تم التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة، وبلجنة النظام والمراقبة للدبلومات الفنية وتم إبلاغهم بالأسماء الطلاب، وأنه تقرر تأجيل الإمتحان للطلاب للدور الثاني، محتفظين بحقهم في الدرجة كاملة.
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بعد وفاته.. سوهاج تودع صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر

ودعت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، البطل عبد الرحمن أحمد عبد اللاه القاضي بمسقط رأسه بمدينة المراغة، صاحب أشهر صورة على الجبهة بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، عندما كان جنديًا من أبطال الحرب، والتي يظهر فيها وهو رافعا سلاحه باليد اليمنى، وعلامة النصر باليد اليسرى، بعد عبور قناة السويس، والذي توفى مساء أمس الخميس. وكان القاضي أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، والتحق بالتجنيد 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها الكيلو 16 بطريق "القاهرة - السويس"، حيث عايش حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيد.
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