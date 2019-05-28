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المتحدث العسكري يكذب إدعاءات وجود انتهاكات بسيناء

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، إذ أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان،
وأكد الرفاعي، أنه يتم المراعاة الكاملة لحياة المدنيين في أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية، وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية. وأضاف أنه تم إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015، وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء
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سامح-شكرى (3)

شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
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مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

نائب رئيس السكة الحديد السابق يرد على إلغاء التصاريح المجانية

قال المهندس فرج محمود فرج نائب رئيس السكك الحديدية السابق لقطاع الموارد البشرية، إن قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير بإلغاء تصاريح السفر بالقطارات للعاملين بهيئة السكة الحديد، يحكمه لائحة خاصة بضوابط تصاريح السفر بالقطارات وأنواعها منذ نشأة السكة الحديد وأن الأمر ليس مطلقاً، لافتا إلى أن ذلك يتضمن السفر في مأموريات مصلحية (أعمال تخص الهيئة) من المناطق إلى رئاسة الهيئة بالقاهرة وبالعكس وبين المناطق وبعضها، وكذلك العاملون الذين ينتقلون من المناطق إلى مستشفى الهيئة بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى الدورى (الكشف الثلاثى) أو للعلاج أو للكومسيون الطبى.
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الأعلى للإعلام يطالب مزاولي المهنة بـ«تصريح النقابة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين بيانا مشتركا اليوم، جاء به: "انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية". وأضاف البيان: "وبالإشارة إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 والذي يحظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا لإعلامي مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة هذا النشاط".
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روبرت برنشتاين

وفاة مؤسس «هيومن رايتس ووتش» عن عمر 96 عاما

توفي الأمريكي روبرت برنشتاين، أكبر مدافع عن المعارضة السياسية وحرية التعبير، مؤسس "هيومن رايتس ووتش"، أكبر المنظمات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وذلك عن عمر يناهز 96 عاما داخل احدى مستشفيات مدينة "نيويورك" الأمريكية، إذ ذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم الثلاثاء، أن أبناء "برنشتاين" أكدوا نبأ وفاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مضيفا أن ""برنشتاين" أسس منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال الحرب الباردة. ويعمل بها أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع المنظمة الرسمي.
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رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
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وزير الدفاع يلتقي طلبة المعاهد العسكرية

في إطار المتابعة المستمرة لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة. حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسى المعاهد العسكرية.
مراسم تدشين الفرقاطة المصرية الثانية المعز طراز جوويند

بأيدي المصريين وللمرة الثانية: رئيس الأركان يشهد تدشين الفرقاطة «المعز»

بسواعد وعقول مصرية مائة بالمائة، دشنت ترسانة الإسكندرية اليوم الفرقاطة "المعز"، ثاني فرقاطة يتم تصنيعها في مصر، وبالتعاون مع الجانب الفرنسي، حيث شهد رئيس الأركان الفريق محمد فريد، مراسم الاحتفال بتدشينها بالترسانة حيث تم بناؤها.
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