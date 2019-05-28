المتحدث العسكري يكذب إدعاءات وجود انتهاكات بسيناء

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، إذ أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان،

وأكد الرفاعي، أنه يتم المراعاة الكاملة لحياة المدنيين في أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية، وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية. وأضاف أنه تم إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015، وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء