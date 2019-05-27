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«مغربي» تتبرع بـ10 آلاف نظارة في مبادرة «الرؤية حق»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
أمين مغربي
أمين مغربي
أطلقت شركة مغربي للبصريات، والتي تدير أكثر من 180 متجراً بالمنطقة، مبادرة "الرؤية حق" في أنحاء الشرق الأوسط، تهدف إلى التبرع بعشرة آلاف نظارة طبية للأطفال والمسنين عبر الجمعيات الخيرية بالدول العربية، وذلك من خلال التبرع بنظارة طبية مجاناً مقابل كل نظارة طبية أو شمسية تباع خلال آخر عشرة أيام من شهر رمضان في متاجر مغربي للبصريات، وتأتي مبادرة "الرؤية حق" كجزء من حملة "العروبة تبدأ بالعين" التي أطلقتها مغربي للبصريات مؤخرا والتي تهدف إلى الاحتفاء بهويتنا العربية بكل ما تحمله من معاني وقيم وتراث.
وعلق «أمين مغربي»، الرئيس التنفيذي لشركة مغربي للبصريات، بأن "أكثر من 80% من المعارف والمعلومات التي يكتسبها الإنسان تأتي عبر عينيه، لذلك فإننا ندرك مدى تأثير ضعف النظر على حياة الإنسان، ونعمل دائماً على منح الجميع فرصة التمتع برؤيةٍ أفضل، وبالتالي بحياة أكثر سعادة”. وأضاف «مغربي»
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