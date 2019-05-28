سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
وأضاف حافظ، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه في مقدمة القضايا التي تناقشها القمة القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب، والإسلاموفوبيا، فضلا عن قضايا التعاون الإسلامي المشترك.ومن المقرر أن يعتمد وزراء الخارجية، خلال الاجتماع التحضيري، مشروع البيان الختامي الذي سيتناول القضايا التي تتعلق بالأمة الإسلامية،
اقرأ المزيد
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري يكذب إدعاءات وجود انتهاكات بسيناء

نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، إذ أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، كما أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان،
مصر-للطيران (2)

مصر تعلن موعد استئناف رحلات الطيران للخرطوم

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت، أمس الإثنين، إلغاء رحلتيها المقررتين اليوم إلى الخرطوم. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأن رحلة مصر للطيران MS853 ستقلع من مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساء، وأهاب المصدر بالمسافرين بمراجعة الشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل. وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت، مساء أمس، إلغاء رحلتيها اللتين كان مقررا إقلاعهما، اليوم، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

نائب رئيس السكة الحديد السابق يرد على إلغاء التصاريح المجانية

قال المهندس فرج محمود فرج نائب رئيس السكك الحديدية السابق لقطاع الموارد البشرية، إن قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير بإلغاء تصاريح السفر بالقطارات للعاملين بهيئة السكة الحديد، يحكمه لائحة خاصة بضوابط تصاريح السفر بالقطارات وأنواعها منذ نشأة السكة الحديد وأن الأمر ليس مطلقاً، لافتا إلى أن ذلك يتضمن السفر في مأموريات مصلحية (أعمال تخص الهيئة) من المناطق إلى رئاسة الهيئة بالقاهرة وبالعكس وبين المناطق وبعضها، وكذلك العاملون الذين ينتقلون من المناطق إلى مستشفى الهيئة بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبى الدورى (الكشف الثلاثى) أو للعلاج أو للكومسيون الطبى.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

الأعلى للإعلام يطالب مزاولي المهنة بـ«تصريح النقابة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين بيانا مشتركا اليوم، جاء به: "انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية". وأضاف البيان: "وبالإشارة إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 والذي يحظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا لإعلامي مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة هذا النشاط".
اقرأ المزيد من الأخبار
أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (1)

قطر تتلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين في مكة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اليوم الأحد دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لحضور قمتين في مدينة مكة المكرمة في 30 مايو، بحسب "رويترز". وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات. تأتي القمتان للتشاور مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
سامح-شكرى-وزير-الخارجية-يستقبل-رئيس-مجلس-الشيوخ-الكندي-جورج-فيوري (2)

سامح شكري يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ الكندي "جورج فيوري، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد في بداية اللقاء على اهتمامه بدفع العلاقات المصرية الكندية في كافة أوجهها، فضلا عن تنشيط الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، خاصة أن كندا تتمتع بثقل دولي في دفع جهود السلام والاستقرار في المنطقة، مستعرضا بشكل مفصل التطورات الإيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها مصر.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

القوى العاملة: 88 ألف فرصة عمل بالخارج خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي وفرتها خلال 3 أشهر، بلغ نحو 108 آلاف و839 فرصة عمل، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغ 88 ألفا و594 تعاقدا، وأظهرت النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أن عدد المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، بلغ نحو 311 ألفا و518 مسجلا، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 108 آلاف و839 فرصة منهم 54 ألفا و123 من الذكور و27 ألفا و167 من الإناث من حملة المؤهلات
الملك-سلمان

السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية

جددت المملكة العربية السعودية طلبها من دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واحترام حقوق العمال المهاجرين لديها، إعمالا للمواثيق والقوانين الدولية. وشددت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر أمس، على ضرورة قيام قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org