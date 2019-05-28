تشييع جثمان شهيد «مأمورية سيناء» في المحمودية
تحرير:محمود عبد الصبور
٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
تشييع جثمان الشهيد بالبحيرة
شيع الآلاف من أهالي المحمودية بالبحيرة، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب علي خالد صالح، الذي توفي في حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية المكونة من ضابطين و5 جنود أثناء توجههم من الإسكندرية لشمال سيناء، حيث أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي.
حضر العزاء عدد من قيادات البحيرة، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر وفاة النقيب شرطة وتحولت إلى سرادق عزاء، وتم تشييع الشهيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة.
وتعود الواقعة لمصرع ضابطين برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق،
حضر العزاء عدد من قيادات البحيرة، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر وفاة النقيب شرطة وتحولت إلى سرادق عزاء، وتم تشييع الشهيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة.
وتعود الواقعة لمصرع ضابطين برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود".
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة (التفاصيل).
انتقل رجال الإسعاف والإطفاء إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النار بسيارة الشرطة بعد التصادم بسيارة نقل بمقطورة وتم السيطرة على الحريق.