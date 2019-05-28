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تشييع جثمان شهيد «مأمورية سيناء» في المحمودية

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
تشييع جثمان الشهيد بالبحيرة
تشييع جثمان الشهيد بالبحيرة
شيع الآلاف من أهالي المحمودية بالبحيرة، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب علي خالد صالح، الذي توفي في حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية المكونة من ضابطين و5 جنود أثناء توجههم من الإسكندرية لشمال سيناء، حيث أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي.
حضر العزاء عدد من قيادات البحيرة، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر وفاة النقيب شرطة وتحولت إلى سرادق عزاء، وتم تشييع الشهيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة. وتعود الواقعة لمصرع ضابطين برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق،
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السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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«الأهلي والزمالك» ضمن شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح، كما أوصت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بـ3 شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.
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اشعال-النار-

منها وقف الثأر.. أجمل 5 عادات للمصريين في رمضان

مع انطلاق شهر رمضان الكريم، تتجدد العادات والتقاليد الجميلة، في عدد من المجتمعات المصرية، البعض ينظر إليها على أنها غريبة، لكنها تبقى دوما محل احترام وتقدير لكل العالمين بها. كل منطقة تتفرد بواحدة من هذه العادات، لعل أبرزها ما تشهده محافظة جنوب سيناء من قيام الأهالي بإشعال النيران أمام المنازل، لإبلاغ المارة بوجود مائدة داخل المنزل، وما تشهده مدينة سيوة من استضافة الأهالي للأطفال الذين يصومون للمرة الأولى على الإفطار خارج منازلهم، وقيام قبائل مطروح باستطلاع هلال رمضان من أعلى قمم الجبال.
العريش

في مثل هذا اليوم.. عودة العريش إلى السيادة المصرية

في مثل هذا اليوم 26 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882 - رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر. في عام 1937: مصر تنضم لعصبة الأمم. في عام 1954: كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم. في عام 1979: عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
اعدام

الإعدام شنقًا لـ3 أشخاص قتلوا فني تبريد بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والدكتور إيهاب السعدني وسكرتارية إبراهيم المتولي، ومعاذ إبراهيم، بمعاقبة 3 أشخاص لقتلهم عمدا فنيا بشركة غاز مصر بالإسكندرية، فى القضية رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور، بالإعدام شنقا. وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة أحد الأشخاص.
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وقفتان احتجاجيتان ضد «تابلت الثانوية» في البحيرة

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين أمام ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية بالبندر، وذلك احتجاجا على نظام الامتحانات بالتابلت وسقوط السيستم في أكثر من مرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى صعوبة الامتحان الذى قال الطلاب إنه يناسب "فوق المتفوق". وردد الطلاب بعض الهتافات المنددة لهذا النظام الذين يعتبرونه خطرًا على مستقبلهم وعدم تدريبهم الكافي عليه، ولعدم توفير الإمكانيات اللازمة من سرعة إنترنت وغيرها.
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