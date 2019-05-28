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القضاء على تجمعات للجراد في 30 هكتار بجنوب أسوان

تحرير:عوض سليم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
جراد الصحراوي
جراد الصحراوي
أكد المهندس أحمد إسماعيل مدير قاعدة الجراد بأسوان، أن جهود مقاومة ومكافحة أسراب الجراد التي ظهرت منذ عدة أيام بالمناطق الجنوبية، أسفرت حتى الآن عن مقاومة تجمعات الجراد عند الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، بإجمالى مساحات 30 هكتارا، من خلال فرق مقاومة الجراد المنتشرة هناك، لافتا إلى أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية من قاعدة مدينة أسوان، بالإضافة إلى 11 قاعدة أخرى بـ"أبو سمبل، والعلاقى، وجرف حسين، وادى عبادى، والبرامية، وأبرق، وحماطة ومرسى علم/ والشيخ الشاذلى، وأبو رماد، وشلاتين.
وأشار إسماعيل، إلى أنه يتم حاليا تعقب ومقاومة الجراد فى مناطق "أبوسمبل، وقسطل ووادى النقرة، وجرف حسين، ووادي شعيط، ووادي عبادى". وكشف أن فرق مكافحة الجراد بأسوان، تتوجة فورا لأي بلاغات تتلقاها عن ظهور تجمعات أو أسراب الجراد من خلال فرق مكافحة الجراد المنتشرة حاليا فى المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية
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السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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«الأهلي والزمالك» ضمن شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح، كما أوصت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بـ3 شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.
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محافظ-اسوان-يعتمد-نتيجة-الإعدادية-بنسبة- 7205% (3)

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 7205%

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 72,5 %، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان. ووجه محافظ أسوان، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين.
جراد -صحراوى (2)

رغم تحذيرات منظمة الفاو.. الجراد الصحراوي يغزو مصر

بعد أيام قليلة من إقالة الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، غزا أمس الجراد الصحراوي جنوبي مصر. وتعرضت مصر لعدد من الهجمات من قبل أسراب الجراد، وكانت البداية عام 1954 نتيجة هجوم أعداد كبيرة جدا من الجراد الأحمر على المناطق السكنية والزراعية وخلفت وراءها خسائر كبيرة فى المساحات الزراعية. آخر الهجمات كانت عام 2013، حيث شن الجراد الأحمر هجومًا من الحدود الجنوبية للبلاد ووصل إلى عدد كبير من المحافظات المصرية، مثل البحر الأحمر والغردقة وأم غارب وحلايب وشلاتين، وترك وراءه خسائر تقدر بالملايين.
حشرة-الجراد (4)

هاجم مصر 3 مرات.. كيف تواجه الزراعة أسراب الجراد؟

استنفار كبير شهدته محافظات الصعيد ومحافظة أسوان على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تعرضت للهجوم من قبَل الجراد الصحراوي للمرة الثالثة فى وقت قصير من هذا العام، وهو ما دفع وزارة الزراعة إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى، بتكثيف أعمال مقاومة أسراب الجراد من خلال نشر فرق المكافحة على مستوى المحافظة، من أجل التصدى للخطر الآتي من إفريقيا والسودان مبكرًا، قبل أن يتكاثر ويخلف وراءه خسائر تقدر بالمليارات، وحتى تتجنب الدولة ما حدث فى الهجمات السابقة التى تعرضت لها من قبَل الجراد، إذ إن مصر لديها تاريخ طويل من الهجوم من قبل الجراد.
خنافس (2)

مدير الزراعة بأسوان يكشف فوائد حشرة «أم فسوة»

قال المهندس عاطف حسن مدير عام الزراعة بأسوان، إن ظهور الحشرة الغريبة لخنفساء الكالوسوما والتى يطلق عليها اسم «أم فسوة»، في بداية الصيف من الظواهر الطبيعية مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أنها غير سامة ولا تمثل خطورة على الإنسان بل يتم تربيتها لاستغلالها ضمن المقاومة الطبيعية داخل الأراضى الزراعية، لافتاً إلى أنها حشرة مفيدة للمزارعين لأنها تكافح أسراب الجراد التى تهاجم المحاصيل الزراعية قبل حصادها بجانب مكافحتها للعقارب والفراش والنمل الأبيض وغيرها.
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