هل اشترى بن سلمان لوحة مزيفة مقابل 450 مليون دولار؟

اشترى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لوحة "سالفاتور مندي" للرسام ليوناردو دافنشي بنحو 450 مليون دولار، والآن انتشرت العديد من الأقاويل حول كونها مزيفة.

تحرير:أحمد سليمان ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

لوحة المسيح المخلص

في نوفمبر 2017، بيعت لوحة "سالفاتور مندي" التي تعني «المسيح المُخلّص» وتعد واحدة من العشرين عملا المعروفة للرسام الإيطالي، ليوناردو دافنشي، وتم الكشف لاحقا أن المشتري هو الأمير بدر بن عبد الله آل سعود، وهو أمير سعودي يعتقد أنه يتصرف نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشار بن لويس، وهو مؤرخ فني ألف كتابا عن اللوحة، إلى أن الأمير رفع عرضه فجأة من 370 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، لأنه اعتقد أن العائلة المالكة القطرية تنافسه عليها، لكنه تبين لاحقا أن الملياردير الصيني ليو يي تشيان كان هو المنافس، لكن الأسوأ لم يأت بعد.

حيث تقول صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه منذ أن تم عرضها في معرض "دافنشي" الرئيسي في المتحف الوطني بلندن عام 2011، أثيرت أسئلة حول أصول اللوحة، التي تصور السيد المسيح جالسا رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى حاملا كرة زجاجية، حيث تسببت الأضرار التي خلفها الطلاء الزائد، ومحاولات الترميم في صعوبة تحليلها.