سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل اشترى بن سلمان لوحة مزيفة مقابل 450 مليون دولار؟

اشترى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لوحة "سالفاتور مندي" للرسام ليوناردو دافنشي بنحو 450 مليون دولار، والآن انتشرت العديد من الأقاويل حول كونها مزيفة.
تحرير:أحمد سليمان ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
لوحة المسيح المخلص
لوحة المسيح المخلص
في نوفمبر 2017، بيعت لوحة "سالفاتور مندي" التي تعني «المسيح المُخلّص» وتعد واحدة من العشرين عملا المعروفة للرسام الإيطالي، ليوناردو دافنشي، وتم الكشف لاحقا أن المشتري هو الأمير بدر بن عبد الله آل سعود، وهو أمير سعودي يعتقد أنه يتصرف نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشار بن لويس، وهو مؤرخ فني ألف كتابا عن اللوحة، إلى أن الأمير رفع عرضه فجأة من 370 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، لأنه اعتقد أن العائلة المالكة القطرية تنافسه عليها، لكنه تبين لاحقا أن الملياردير الصيني ليو يي تشيان كان هو المنافس، لكن الأسوأ لم يأت بعد.
حيث تقول صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه منذ أن تم عرضها في معرض "دافنشي" الرئيسي في المتحف الوطني بلندن عام 2011، أثيرت أسئلة حول أصول اللوحة، التي تصور السيد المسيح جالسا رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى حاملا كرة زجاجية، حيث تسببت الأضرار التي خلفها الطلاء الزائد، ومحاولات الترميم في صعوبة تحليلها.
اقرأ المزيد
جاريد كوشنر

كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
العمل-يوم-العطلة-يسبب-اكتئاب

تصنيف «إرهاق العمل» كمرض.. ما مظاهره؟

صنفت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، "الإرهاق المهني" أو "الإعياء المهني" ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، والذي يستخدم على نطاق واسع كمعيار للتشخيص من قبل خبراء الصحة وشركات التأمين الصحي، وتم اتخاذ القرار بتصيف "إرهاق العمل" كمرض خلال الجمعية العالمية للصحة في جنيف، والتي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، واصفة القرار بأنه قد يساعد في إرجاء عقود من النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق المهني، وما إذا كان ينبغي اعتباره حالة طبية.
بنيامين نتنياهو

غدا المهلة الأخيرة.. هل يفشل نتنياهو في تشكيل حكومة؟

يوم واحد فقط تبقى قبل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمات عدة لإقناع شركائه في التحالف للموافقة على تشكيل الحكومة، الأمر الذي يهدد بدخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وسط تزايد الاحتمالات بعقد انتخابات جديدة في 17 سبتمبر المقبل. في الوقت نفسه، مرر الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود ميكي زوهار، يدعو إلى حل الكنيست بموافقة 66 عضوا، ورفض 44 آخرين.
حادث-طعن-في-اليابان (1)

إجراءات عاجلة لحماية مدارس اليابان بعد طعن تلاميذ

حالة من الغضب انتابت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بسبب حادث الطعن الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من العاصمة طوكيو، واصفا ما حدث بـ"المروع"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس أثناء انتقالهم، أوضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، وسط حالة شديدة من الاستياء سيطرت على كلماته، أن "هذا كان حادثا مروعا للغاية، حيث لقي فيه العديد من الأطفال الصغار حتفهم"، مشددا على أن الحكومة "يجب أن تضمن سلامة الأطفال بكل الوسائل"
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org