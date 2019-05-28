حبس سائق اللودر المتهم في انفجار خط الغاز بغيط العنب

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

صورة أرشيفية

قرر المستشار السيد عزاز رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس سائق اللودر المتسبب في واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، والذي أسفر عن تفحم 9 سيارات و"توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمتي الإضرار العمد بالمال العام والتسبب فى حرق السيارت. كانت النيابة، استدعت مسئولي شركة المقاولات التي تقوم بأعمال الحفر بمحور المحمودية إلى سراي النيابة للتحقيق، وتشكيل لجنة من فنيي شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط بالدفاع المدني أثناء إطفاء الحريق، وتم نقله الى مستشفى الشرطة العلاج، فضلًا عن احتراق 9 سيارات وتوك توك، وأمرت النيابة باستدعاء أصحابها. تعود الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث