جريمة

حبس سائق اللودر المتهم في انفجار خط الغاز بغيط العنب

تحرير:أحمد الزغبي ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر المستشار السيد عزاز رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس سائق اللودر المتسبب في واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، والذي أسفر عن تفحم 9 سيارات و"توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمتي الإضرار العمد بالمال العام والتسبب فى حرق السيارت. كانت النيابة، استدعت مسئولي شركة المقاولات التي تقوم بأعمال الحفر بمحور المحمودية إلى سراي النيابة للتحقيق، وتشكيل لجنة من فنيي شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط بالدفاع المدني أثناء إطفاء الحريق، وتم نقله الى مستشفى الشرطة العلاج، فضلًا عن احتراق 9 سيارات وتوك توك، وأمرت النيابة باستدعاء أصحابها. تعود الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث
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جثة (5)

22 طعنة في الفجر.. تفاصيل جريمة موظفة الزيتون

تفاصيل مثيرة في واقعة قتل سيدة على يد ابنتها في الزيتون، إذ وقعت الجريمة، يوم السبت الماضي، في الساعة الرابعة فجرا، بعدما كسرت المتهمة رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع، ثم اتصلت بشقيقها ويعمل مهندسا قائلة: "تعالي الحقني في كارثة" وعند حضوره وجدها تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتها والقطة المذبوحة فوق الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون".
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«فيديو دموي ومبايعة للظواهري».. ضمن أحراز لاعب أسوان

فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحراز قضية محاكمة حمادة السيد لاعب نادي أسوان و43 آخرين في تكوين خلية إرهابية، وتبين وجود فيديو باسم الدولة الإسلامية لأطفال لا يتجاوز عمرهم العاشرة يرتدون أزياء عسكرية ويتم تدريبهم على استخدام السلاح، وتلقيهم دورات تدريبية في فنون القتال البدنية، واشتمل العرض كذلك على فيديوهات تهاجم الشيعة ضمتها الأحراز ظهر خلالها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وتضمن العرض فيديوهات لوقفات لمن عرفوا بـ"الضباط الملتحين".
جثة

قاتلة والدتها: ذبحتها بأوامر الأسياد و«بشوفها شيطان»

تباشر نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة إقدام موظفة سابقة على قتل والدتها وذبح قطتها، وتقطيعها عدد من صفحات المصحف.. وخلال التحقيقات ظلت المتهمة تردد بعض العبارات غير المفهومة وتؤكد أنها تنفذ تعليمات الأسياد من بينها "أنا مش هسيبها تمشى، إنت كده ارتحت لما خلصت كل حاجة" بالإضافة إلى "أنا قتلت أمي عشان أرضيه بشوفها وحش، شيطان قدامي". وقدم رجال المباحث للنيابة تحريات تثبت أن المتهمة مريضة نفسيا، كما ذكرت التحقيقات أنها منذ ارتكابها الجريمة تردد آيات قرآنية دون توقف وعقب عودتها إلى حالتها الطبيعية تردد "هى ماما فين، والقطة فين؟".
سجن

بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.
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حبس-متهمين-ارشيفية

عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.
حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
حريق

حريق خط غاز في غيط العنب بالإسكندرية

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في خط غاز طبيعي، اليوم السبت، في غيط العنب بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، بعد أن حدث كسر مفاجئ فى ماسورة الغاز الطبيعى، ما أدى لحدوث شرز واشتعال النيران ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات. تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا يفيد بكسر خط غاز بمنطقة كرموز غرب المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وطوارئ شركة الغاز ومأمور وضباط قسم شرطة كرموز وحي غرب الإسكندرية إلى محل الواقعة.
سجن

حبس 4 أشخاص خطفوا طفلا وطلبوا فدية 2 مليون جنيه

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس 4 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بخطف طفل في الرابعة عشرة من عمره، من أمام منزل أسرته بدائرة المركز، وطلب المتهمون فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه مقابل إعادة الطفل لأهله، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحرير الطفل، وذلك بعد مُضي نحو 72 ساعة على اختطافه.
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