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تصنيف «إرهاق العمل» كمرض.. ما مظاهره؟

في تطور لتصنيف الأمراض الدولي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إدمان العمل وألعاب الفيديو جيم أمراضا.. فيما خرجت حالات أخرى مثل التحول الجنسي من التصنيف
تحرير:وكالات ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
إرهاق العمل - صورة تعبيرية
إرهاق العمل - صورة تعبيرية
صنفت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، "الإرهاق المهني" أو "الإعياء المهني" ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، والذي يستخدم على نطاق واسع كمعيار للتشخيص من قبل خبراء الصحة وشركات التأمين الصحي، وتم اتخاذ القرار بتصيف "إرهاق العمل" كمرض خلال الجمعية العالمية للصحة في جنيف، والتي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، واصفة القرار بأنه قد يساعد في إرجاء عقود من النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق المهني، وما إذا كان ينبغي اعتباره حالة طبية.
ما هي مظاهر الإرهاق المهني؟في آخر تحديث لبيانات الأمراض والاصابات في جميع أنحاء العالم، تعرف منظمة الصحة العالمية الإرهاق بأنه "متلازمة يتم تصورها على أنها ناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل ولم تتم إدارتها بنجاح". ويبدو أن المتلازمة تتميز بـ3 أبعاد وهي: مشاعر استنزاف الطاقة أو استنفادها، تجاوز المسافة
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كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
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هل اشترى بن سلمان لوحة مزيفة مقابل 450 مليون دولار؟

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الصحة تواجه الانتحار في المترو بحملة وعيادة متخصصة

في الآونة الأخيرة، أصبحت أخبار انتحار المصريين منتشرة بشكل كبير، وتعددت الطرق التي ينتحر بها المواطنون ما بين أسفل عجلات المترو أو الشنق أو استخدام حبوب حفظ الغلال كما حدث مؤخرا في واقعة انتحار فتاتين بمحافظة البحيرة، وتقول منظمة الصحة العالمية، أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، ما يعني أن قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام، وهو رقم قد يكون مبالغا فيه، إذ قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في عام 2015 أن معدلات الانتحار في مصر تصل إلى 4 آلاف و200 حالة سنويا، مرجعة الأمر إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع.
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فحص 52.4 مليون مواطن في حملة «100 مليون صحة»

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عن الانتهاء من فحص 17 ألفا و156 وافدا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من "فيروس سي"، والمبادرة سيتم إطلاقها رسميا في الأول من شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما، والكبار من عمر 18 عاما دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح في جميع محافظات الجمهورية، وسيتم تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.
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