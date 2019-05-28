وفاة والد ناصر ماهر.. وإدارة الأهلي تنعى

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

ناصر ماهر

تلقى ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادما بوفاة والده، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية، وأكد أسامة جلال لاعب فريق مصر المقاصة وزميل ناصر في المنتخب الأوليمبي وفاة والد لاعب الفريق الأحمر، بعد أن نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب قائلا: "البقاء لله والد ناصر ماهر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".. أسرة التحرير تتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء، وتتمنى أن يلهمهم الله تعالى الصبر والسلوان.

ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، والد ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كما حرص عدد كبير من لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وزملاء اللاعب من الأندية الأخرى على تقديم واجب العزاء له في وفاة والده. View this post on Instagram البقاء