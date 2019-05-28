رياضة

وفاة والد ناصر ماهر.. وإدارة الأهلي تنعي اللاعب

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
تلقى ناصر ماهر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادما بوفاة والده، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية، وأكد أسامة جلال لاعب فريق مصر المقاصة وزميل ناصر في المنتخب الأوليمبي على وفاة والد لاعب الفريق الأحمر بعد أن نشر عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب قائلًا:" البقاء لله والد ناصر ماهر.. ان لله وان اليه راجعون".. أسرة التحرير تتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء وتتمنى لهم بالصبر والسلوان
ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في وفاة والده، كما حرص عدد كبير من لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق وزملائه من الأندية الأخرى على تقديم واجب العزاء للاعب. View this post on Instagram البقاء لله والد
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عامر-حسين

لجنة المسابقات تجهز صدمة جديدة للأهلى

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لكرة القدم، عن مواعيد مباراتي الاهلي والمقاولون والزمالك مع الاسماعيلي المؤجلتين، على أثر أزمة جدول الأسبوع الأخير من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بعد أن رفض مجلس إدارة النادى الأهلى خوض أى مباراة فى الدورى إلا بعد اقامة مباريات الجولة الـ34 في نفس التوقيت من أجل تحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع الأندية ، وأصدر الأهلي عدة قرارات، بعد اجتماعه الطارئ يوم السبت الماضى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ان الاقرب اقامة المباراتين يوم 23 او 25 يوليو المقبل بعد الانتهاء من بطولة امم افريقيا".
محمود الخطيب العامرى فاروق

الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (1)

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد أزمة المؤجلات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 4 مباريات ضمن الجولة الـ34، والتي أسفرت عن فوز المصري على الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل الجونة مع الإسماعيلي بدون أهداف، والنجوم مع إنبي (1-1)، ومصر المقاصة مع طلائع الجيش (1-1)، ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث عشر، ليضمن البقاء في المسابقة لتفوقه في المواجهات المباشرة مع بتروجت أكثر الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني.
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إبراهيم-عثمان-فييرا‎ (2)

رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالفوز على الأهلي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن فريقه كان الأحق بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى اللقاء من أداء قتالي ورجولى، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "الفريق يضم أكثر من لاعب شاب، أرى أنهم كانوا الأحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص المهدرة في المباراة، أوجه الشكر لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدون للثقة".
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
بتروجيت

بتروجيت يرفض خوض مواجهة المقاولون العرب

رفض نادي بتروجيت خوض فريقه مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري إلا في حالة إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب النادي البترولي من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا للمنافسة النزيهة، مطالبًا بخوض ذئاب الجبل مواجهته أمام الأهلي أولا، وأن يلعب الزمالك مع حرس الحدود والجونة، جاء ذلك في بيان أصدره نادي بتروجيت مساء اليوم الأربعاء.
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
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