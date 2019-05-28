رياضة

لجنة المسابقات تجهز صدمة جديدة للأهلى

تحرير:أحمد بركات ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
عامر حسين
عامر حسين
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لكرة القدم، عن مواعيد مباراتي الاهلي والمقاولون والزمالك مع الاسماعيلي المؤجلتين، على أثر أزمة جدول الأسبوع الأخير من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بعد أن رفض مجلس إدارة النادى الأهلى خوض أى مباراة فى الدورى إلا بعد اقامة مباريات الجولة الـ34 في نفس التوقيت من أجل تحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع الأندية ، وأصدر الأهلي عدة قرارات، بعد اجتماعه الطارئ يوم السبت الماضى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ان الاقرب اقامة المباراتين يوم 23 او 25 يوليو المقبل بعد الانتهاء من بطولة امم افريقيا".
وفى سياق متصل، تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وبناء على ما سبق، استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار العمل
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ناصر-ماهر

وفاة والد ناصر ماهر.. وإدارة الأهلي تنعي اللاعب

تلقى ناصر ماهر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادما بوفاة والده، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية، وأكد أسامة جلال لاعب فريق مصر المقاصة وزميل ناصر في المنتخب الأوليمبي على وفاة والد لاعب الفريق الأحمر بعد أن نشر عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب قائلًا:" البقاء لله والد ناصر ماهر.. ان لله وان اليه راجعون".. أسرة التحرير تتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء وتتمنى لهم بالصبر والسلوان
محمود الخطيب العامرى فاروق

الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.
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تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد أزمة المؤجلات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 4 مباريات ضمن الجولة الـ34، والتي أسفرت عن فوز المصري على الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل الجونة مع الإسماعيلي بدون أهداف، والنجوم مع إنبي (1-1)، ومصر المقاصة مع طلائع الجيش (1-1)، ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث عشر، ليضمن البقاء في المسابقة لتفوقه في المواجهات المباشرة مع بتروجت أكثر الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني.
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بعد تعادل الأهلي.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية

بعد التعادل الإيجابي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق الإسماعيلي بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فُتح الطريق أمام الزمالك للوصول إلى المركز الأول من خلال مبارياته المتبقية في الدوري، التي سيخوضها بعد مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية. وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».
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خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك

رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق الأحمر، أمام إنبي، الخميس الماضي، قائلًا: «أحترم الجميع وعندما انتقد شخص، انتقد في كرة القدم فقط، وكلنا خلقة ربنا في الآخر». وأضاف الغندور، خلال حلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أهم شيء لدى الإنسان هو عقله، والتحكم في تصرفاته، وأكثر ما يحزنني أن عبد الحفيظ أدلى بتصريحات لجميع القنوات، لكنه لم يعيب أو يسيء لي إلا في قناة النادي الأهلي، وكأنها تعطيه الحق في الاستهزاء بالبشر.
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كيف بدأ لاسارتي الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي؟

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة، من مسابقة الدورى، كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات الدراويش الأخيرة للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.
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