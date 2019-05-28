رياضة

لجنة المسابقات تجهز صدمة جديدة للأهلي

تحرير:أحمد بركات ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
عامر حسين
عامر حسين
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن مواعيد مباراتي الأهلي والمقاولون، والزمالك مع الإسماعيلي المؤجلتين، على أثر أزمة جدول الأسبوع الأخير من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بعد أن رفض مجلس إدارة النادى الأهلى خوض أى مباراة فى الدورى إلا بعد إقامة مباريات الجولة الـ34 في نفس التوقيت من أجل تحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع الأندية، وأصدر الأهلي عدة قرارات، بعد اجتماعه الطارئ يوم السبت الماضى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن الأقرب إقامة المباراتين يوم 23 أو 25 يوليو المقبل بعد الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا".
وفى سياق متصل، تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وبناء على ما سبق، استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار العمل
اقرأ المزيد
فرج-عامر (2)

فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح المسار

علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بإيقاف الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «صدقتونا؟؟ أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري. وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر لضعف مستواه، صدقتونا؟؟، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك».
جهاد-جريشة (2)

لماذا قام الاتحاد الإفريقي بإيقاف جهاد جريشة؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
محمد-صلاح‎ (1)

محمد صلاح: قادرون على التتويج بدوري الأبطال

تحدث الدولى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى عن مواجهة فريق توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس الإيطالية": "أنا على ثقة تامة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على التتويج بلقب دورى الأبطال، ومتحمس لخوض اللقاء بعد خسارة اللقب فى الموسم الماضى أمام ريال مدريد الإسبانى ونريد التعويض باللقب الحالى".
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك-والداخلية‎ (1)

بعد تعادل الأهلي.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية

بعد التعادل الإيجابي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق الإسماعيلي بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فُتح الطريق أمام الزمالك للوصول إلى المركز الأول من خلال مبارياته المتبقية في الدوري، التي سيخوضها بعد مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية. وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك

رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق الأحمر، أمام إنبي، الخميس الماضي، قائلًا: «أحترم الجميع وعندما انتقد شخص، انتقد في كرة القدم فقط، وكلنا خلقة ربنا في الآخر». وأضاف الغندور، خلال حلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أهم شيء لدى الإنسان هو عقله، والتحكم في تصرفاته، وأكثر ما يحزنني أن عبد الحفيظ أدلى بتصريحات لجميع القنوات، لكنه لم يعيب أو يسيء لي إلا في قناة النادي الأهلي، وكأنها تعطيه الحق في الاستهزاء بالبشر.
لاسارتي‎

كيف بدأ لاسارتي الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي؟

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة، من مسابقة الدورى، كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات الدراويش الأخيرة للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org