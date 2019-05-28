سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الأهلي والزمالك» ضمن شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح، كما أوصت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بـ3 شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.
من ناحية أخرى، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين بيانا مشتركا، اليوم، جاء به: "انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة
اقرأ المزيد
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-مدبولي

السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
سامح-شكرى (2)

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالا تليفونيا، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدما وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.
اقرأ المزيد من الأخبار
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام» يرصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير الرسمي الأول للجنة الدراما الذي يتضمن تقييمًا للأعمال الدرامية التي عُرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في عدد من القنوات الفضائية، وتبيّن من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، وحصل مسلسلان وهما "حكايتي" بطولة ياسمين صبري على قناة "دي إم سي"، و"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر على قناة "سي بي سي" على أفضل عملين خاليين من أية مخالفات، بينما كان أكثر عمل حصل على مخالفات "هوجان" بطولة محمد عادل إمام على قناة "الحياة".
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (1)

خطاب تحذيري من «الأعلى للإعلام» إلى أحمد السبكي

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا إلى المنتج أحمد السبكي، طالبه فيه بضروره تواجده أو ممثله القانوني في مقر المجلس غدًا الثلاثاء، في الثانية بعد الظهر، لبحث شكوى من مجموعة قنوات صدى البلد عن وجود نزاع على أحد المسلسلات، وذلك حتى يتسنى له إصدار قراره. وحذر الأعلى للإعلام، في خطابه، بأنه حال عدم تواجد السبكي أو الممثل القانوني، سيضطر إلى إصدار قرار بوقف عرض المسلسل لحين انتهاء التحقيق. وكان السبكي برفقته 12 شخصًا اقتحموا، مساء الإثنين الماضي، مقر موقع صدى البلد في شارع عبد المنعم رياض المتفرع من البطل أحمد عبدالعزيز في منطقة المهندسين.
مجلس-الدولة

هيئة المفوضين تؤيد إيقاف «الزمالك اليوم» لمدة شهر

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بتأييد صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، بمنع بث برنامج (الزمالك اليوم) المعروض على قناة المحور الفضائية، لمدة شهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 23 مارس الماضي، وهو القرار المؤيد قضائيا من قبل محكمة القضاء الإداري (أول درجة) في حكمها الصادر في 7 أبريل الماضي. وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم.
نقابة-الصحفيين

4 قرارات لـ«الصحفيين» في واقعة «صدى البلد»

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات عدة فيما يخص أزمة اقتحام منتج سينمائى لموقع «صدى البلد الإخباري» الكائن بمنطقة الدقي، من خلال الاستعانة بـ12 «بودي جارد» بسبب الخلاف على إذاعة مسلسل «سوبر ميرو» للنجمة إيمي سمير غانم، حيث حرر رئيس تحرير الموقع، الكاتب الصحفي أحمد صبري، واثنان من الصحفيين العاملين به، وهما أحمد سالم وإسلام مقلد، بلاغا بالواقعة في قسم الدقي، اتهموا فيه المنتج والبودي جاردات التابعين له بالاعتداء على العاملين بالموقع وتحطيم بعض محتوياته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org