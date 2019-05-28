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السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووفقا للمتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، فقد وجه الرئيس بالالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذ المشروع، مؤكدا على مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي.اقرأ أيضا| برئاسة السيسي وبوتين.. قمة «روسيا إفريقيا» 24 أكتوبركما وجه الرئيس باستمرار العمل
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السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

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«الأهلي والزمالك» ضمن شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح، كما أوصت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بـ3 شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.
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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالا تليفونيا، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدما وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.
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السيسي يراجع نشاط جهاز تنمية المشروعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص المخلفات الصلبة

السيسي يبحث منظومة المخلفات الصلبة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد محمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
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انتهى عصر الورق.. التكنولوجيا تدخل اجتماعات الحكومة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهى وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية، وذلك في خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها خلال الاجتماع.
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السيسي يوجه بتنمية الموارد وتحسين جودة المياه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود ترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه في مصر والتي تستند إلى تحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة وتطوير نظم تبادل المعلومات ورفع الوعي المائي، مشددا على التنسيق المتكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
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