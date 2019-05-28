السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقا للمتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، فقد وجه الرئيس بالالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذ المشروع، مؤكدا على مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي.اقرأ أيضا| برئاسة السيسي وبوتين.. قمة «روسيا إفريقيا» 24 أكتوبركما وجه الرئيس باستمرار العمل