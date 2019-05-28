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كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

تحرير:رويترز ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
وسيجتمع كوشنر بعد ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لندن، عندما يقوم الرئيس بزيارة دولة لبريطانيا الأسبوع المقبل. والجولة تشبه تلك التي قام بها كوشنر وجرينبلات، في فبراير الماضي، لدول الخليج بهدف حشد التأييد للشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكفان على وضعها بطلب من ترامب. وقال
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تصنيف «إرهاق العمل» كمرض.. ما مظاهره؟

صنفت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، "الإرهاق المهني" أو "الإعياء المهني" ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، والذي يستخدم على نطاق واسع كمعيار للتشخيص من قبل خبراء الصحة وشركات التأمين الصحي، وتم اتخاذ القرار بتصيف "إرهاق العمل" كمرض خلال الجمعية العالمية للصحة في جنيف، والتي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، واصفة القرار بأنه قد يساعد في إرجاء عقود من النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق المهني، وما إذا كان ينبغي اعتباره حالة طبية.
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هل اشترى بن سلمان لوحة مزيفة مقابل 450 مليون دولار؟

في نوفمبر 2017، بيعت لوحة "سالفاتور مندي" التي تعني «المسيح المُخلّص» وتعد واحدة من العشرين عملا المعروفة للرسام الإيطالي، ليوناردو دافنشي، وتم الكشف لاحقا أن المشتري هو الأمير بدر بن عبد الله آل سعود، وهو أمير سعودي يعتقد أنه يتصرف نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشار بن لويس، وهو مؤرخ فني ألف كتابا عن اللوحة، إلى أن الأمير رفع عرضه فجأة من 370 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، لأنه اعتقد أن العائلة المالكة القطرية تنافسه عليها، لكنه تبين لاحقا أن الملياردير الصيني ليو يي تشيان كان هو المنافس، لكن الأسوأ لم يأت بعد.
بنيامين نتنياهو

غدا المهلة الأخيرة.. هل يفشل نتنياهو في تشكيل حكومة؟

يوم واحد فقط تبقى قبل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمات عدة لإقناع شركائه في التحالف للموافقة على تشكيل الحكومة، الأمر الذي يهدد بدخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وسط تزايد الاحتمالات بعقد انتخابات جديدة في 17 سبتمبر المقبل. في الوقت نفسه، مرر الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود ميكي زوهار، يدعو إلى حل الكنيست بموافقة 66 عضوا، ورفض 44 آخرين.
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إجراءات عاجلة لحماية مدارس اليابان بعد طعن تلاميذ

حالة من الغضب انتابت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بسبب حادث الطعن الذي وقع اليوم الثلاثاء، بالقرب من العاصمة طوكيو، واصفا ما حدث بـ"المروع"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الأطفال وتلاميذ المدارس أثناء انتقالهم، أوضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، وسط حالة شديدة من الاستياء سيطرت على كلماته، أن "هذا كان حادثا مروعا للغاية، حيث لقي فيه العديد من الأطفال الصغار حتفهم"، مشددا على أن الحكومة "يجب أن تضمن سلامة الأطفال بكل الوسائل"
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دونالد-ترامب (5)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
ترامب ونتنياهو

خطة أمريكية جديدة.. تأجيل صفقة القرن لاغتصاب الضفة الغربية

على طريقة خطة تسليم الجولان المحتل منذ عام 1981، للكيان الإسرائيلي، تحدثت قناة إسرائيلية، عن ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمساعي الخبيثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض تل أبيب سيادتها على الضفة الغربية، مبديا دعم البيت الأبيض لهذه للخطوة وعدم الممانعة لها، إذ كشف مراسل "القناة 12" الإسرائيلية، عميت سيجل، في تقرير الأحد، ملامح الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عن طريق ما تسمى "صفقة القرن"، مشيرا إلى أن ترامب قرر تأجيل صفقة القرن لتمكين نتنياهو من تشكيل حكومته.
مجلس-النواب

نائب: شائعات صفقة القرن تؤكد كذب الإخوان

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن ما يتم تداوله بشان أن سيناء جزء من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، هي تصريحات نفى جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام في الشرق الأوسط، أن تكون قد جاءت على لسانه، ما يؤكد أن ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من أكاذيب هدفها عرقلة مسيرة الدولة المصرية وتكشف عن الوجه الحقيقي لهؤلاء المرتزقة ومن يعاونهم، مضيفا ان الدولة عازمة على البناء وإنجاز المشروعات العملاقة.
ترامب

ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر كاملا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعدم السماح بالنشر الكامل لتقرير روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. ونقلت شبكة (إيه. بي. سي. نيوز) الأمريكية، عن المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها، في بيان: "بسبب إساءة استخدام السلطة الفاضح من قِبل الرئيس نادلر، وبناء على طلب المدعي العام، ليس أمام الرئيس (دونالد ترامب) أي خيار سوى التأكيد الحمائي على الامتياز التنفيذي".
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