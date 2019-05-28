كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

تحرير:رويترز ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

جاريد كوشنر

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.

وسيجتمع كوشنر بعد ذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لندن، عندما يقوم الرئيس بزيارة دولة لبريطانيا الأسبوع المقبل. والجولة تشبه تلك التي قام بها كوشنر وجرينبلات، في فبراير الماضي، لدول الخليج بهدف حشد التأييد للشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكفان على وضعها بطلب من ترامب. وقال