السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ويمتلك الفقي خبرة دولية طويلة تناهز 35 عاما، في مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية وكذلك في مجالات التدريب والبحث العلمي والدراسات التطبيقية، على مستوى مصر والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وتولى العديد من المناصب بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما عمل في