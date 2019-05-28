السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.

وفيما يتعلق بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بعين الصيرة، والمزمع نقلها بعد عدة أشهر، وجه الرئيس بمراعاة أن تتم عملية النقل في إطار حدث عالمى يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.اقرأ أيضا| السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبيروقد استعرض الوزير