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السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
وفيما يتعلق بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بعين الصيرة، والمزمع نقلها بعد عدة أشهر، وجه الرئيس بمراعاة أن تتم عملية النقل في إطار حدث عالمى يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.اقرأ أيضا| السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبيروقد استعرض الوزير
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السيسي-يوقع

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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«الأهلي والزمالك» ضمن شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه إنذار للمجلة التي تصدر عن النادي الأهلي، يطالبها بالتوقف عن الإساءة لرئيس نادي الزمالك، بألفاظ مسيئة تتجاوز حدود النقد المباح، كما أوصت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الصحفيين وكتاب المقالات بالمجلة إلى التحقيق بنقابتهم المختصة طبقا للائحة المجلس. وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم بـ3 شكاوى ضد مجلة النادي الأهلي ومجلسي إدارتها وتحريرها وصحفيين وكتاب فيها، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتجاوز في حقه والتشهير به.
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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالا تليفونيا، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدما وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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في اليوم العالمي للمتاحف.. الآثار: الدخول مجانا

قرر وزير الآثار الدكتور خالد العناني، فتح جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزائرين من المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر بالمجان، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بيوم المتاحف العالمي، الذي يوافق 18 مايو من كل عام. وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف منذ سنة 1977 باعتبار أن هذه المؤسسات الثقافية الحضارية تقوم بدور مهم في التعريف بمختلف الثقافات والحضارات، وتشكل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على التراث والذاكرة الجماعية، فالمتاحف كانت وما تزال مرآة الماضي وامتدادا لإبداعات الشعوب وشاهدة على حضارات وأمم تعاقبت.
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انطلاق منتدى الاقتصاد العربي بلبنان.. ومصر ضيف شرف

انطلقت، صباح اليوم الخميس، أعمال منتدى الاقتصاد العربي، الذي تنعقد دورته الـ27 في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، علما بأن مصر ضيف شرف المنتدى لهذا العام في الدورة 27 من أعمال المنتدى. ويشارك وفد وزاري مصري رفيع المستوى في أعمال المنتدى، يضم: وزراء الكهرباء، الاستثمار، التجارة والصناعة، القوى العاملة، الاتصالات، والبترول، كما يشارك في أعمال المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
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الكشف عن سر جديد لقدماء المصريين عمره 7 آلاف عام

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، نجاح بعثة الآثار المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عن مقبرة مزدوجة لشخصين بمنطقة الأهرامات يرجع تاريخها لبداية النصف الأول من الأسرة الخامسة وأعيد استخدامها في عصر الأسرة الـ26، جاء ذلك اليوم السبت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقده بالجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الهرم للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد، بحضور عالم المصريات الدكتور زاهي حواس وذلك وسط تغطية إعلامية عالمية ومحلية.
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