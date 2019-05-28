رياضة

«الكاف» يوقف جهاد جريشة.. ويستبعده من كأس الأمم

تحرير:علي الزيني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أرسل احتجاجا إلى الاتحاد الإفريقي، على أداء الحكم المصري، وذكر في احتجاجه، حالتي تظلم، ويتعلق الأمر بعدم احتساب جريشة للهدف الذي سجله أيوب العملود في الدقيقة 46، إضافة إلى عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 65، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، داخل
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في بيان رسمي.. الاتحاد المغربي يحتج على جهاد جريشة

أرسل الاتحاد المغربي احتجاجًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أداء الحكم المصري جهاد جريشة، وطاقمه المعاون في مباراة الوداد البيضاوي أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد اليوم الأحد، قائلًا: "بعثت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسالة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحتج من خلالها على الحكم المصري السيد جهاد جريشة الذي قاد المباراة التي جمعت يوم الجمعة 24 ماي 2019 بين فريقي الوداد الرياضي والترجي التونسي برسم ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية".
جهاد-جريشة

مدرب الوداد: جهاد جريشة حرمنا من الفوز على الترجي

قال موسى نضاو، مساعد مدرب الوداد البيضاوي، إن فريقه يستحق الفوز في المباراة التي تعادل فيها أمام ضيفه الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها تحكيميًا الحكم المونديالي جهاد جريشة، وأضاف نضاو: "أملنا كان كبيرا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، لكن يجب تحية اللاعبين على الجهود التي قدموها طيلة المواجهة، خاصة أننا لعبنا شوطًا كاملاً تقريبًا بـ10 لاعبين، والحكم لم يحتسب هدفا شرعيًا للوداد، كما أنه رفض احتساب ركلة جزاء لنا رغم وجود تقنية الفيديو".
فريق-الوداد-المغربي

الترجي يخطف تعادلا مثيرا من الوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

تعادل فريق الوداد المغربي مع منافسه الترجي التونسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة. وافتتح التسجيل لفريق الترجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بينما نجح كومارا تعديل النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 79. وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.
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الوداد VS الترجي.. بين فك العقدة والدفاع عن اللقب

يتطلع الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018- 2019، عندما يلتقيان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ11.59 مساءً، بقيادة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، بمركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في ذهاب نهائي المسابقة القارية، ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر نسختين للبطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض العودة بالملعب الأولمبي في رادس، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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