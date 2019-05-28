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محافظ البحيرة ومدير الأمن في جنازة النقيب مطاريد

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
جنازة - صورة أرشيفية
جنازة - صورة أرشيفية
بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم الجنازة العسكرية للنقيب عماد مطاريد ابن مدينة دمنهور، وذلك من مسجد التوبة، حيث شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الجنازة، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بدمنهور بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة دمنهور وأقاربه وأصدقائه، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر الوفاة، وتم عمل سرادق عزاء أمام منزله، وسط حالة كبير من الحزن على الفقيد.
واستشهد النقيب عماد مطاريد في حادث تصادم، وقع بين سيارة شرطة وسيارة نقل ثقيل، على طريق "القنطرة - العريش" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية وهم ضابطين و5 جنود.اقرأ أيضا| محافظ بني سويف ومدير الأمن يتقدمان جنازة شهيد سيناءوفور
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شيخ الأزهر: الطلاق ليس حل النشوز.. الحوار أولا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن النشوز في الإسلام هو تكبر المرأة على زوجها وإشعاره بأنه أقل منها، أما غير ذلك من خلافات لا يسمى نشوزا كما يعتقد البعض، مضيفا أن الطلاق ليس الحل الأول للنشوز، بل يجب أن يكون العلاج متدرجا يبدأ بالمرحلة الأولى وهي الوعظ والحوار والتذكير، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الهجر في المضاجع والضرب غير المبرح وهو ما يساء فهمه لدى كثيرين رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود بحيث لا يحدث أذى جسديا أو معنويا لأن غرضه التهذيب لا الإيذاء, وفي نهاية المطاف يأتي الطلاق.
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السيسي يبحث مع وزير الآثار نقل المومياوات الملكية وتطوير المواقع الأثرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حيث بحث مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، ووجه الرئيس بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية على الصعيد الدولي، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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التحقيق مع رئيس لجنة وطالب إعدادي في الإسماعيلية

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، استبعاد رئيس لجنة وملاحظين مع إحالتهم للتحقيق خلال تفقده عددا من لجان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام العمل اليوم الثلاثاء، بسبب عدم انضباط اللجنة وإخلالهم بواجبات العمل الوظيفي، كما تم إحالة طالب للتحقيق حاول الاعتداء على "عامل" داخل اللجنة قبل بدء الامتحان، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وغرفة عمليات تم تشكيلها خصيصا للامتحانات.
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إعلان مواعيد مرور السيارات في أنفاق قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن أنفاق قناة السويس، أعادت سيناء إلى قلب الوطن وتسهم فى تحقيق تنمية شاملة بسيناء وربطها تماما بالوادى، مؤكدًا أن المشروع ملحمة وطنية بطلها الإنسان المصرى، حيث تم تنفيذه من قبل شركات وطنية مصرية وبإرادة مصرية خالصة، مشيرا إلى أنه تم إنجازه في وقت قياسي وبأقل تكلفة ممكنة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى زراعة البشر فى سيناء وتحقيق تنمية حقيقية، متابعًا بأن قناة السويس تصل بين البحرين الأبيض والأحمر، وبعد الأنفاق "أصبحنا نصل بين قارتي إفريقيا وآسيا"، مؤكدا أن الأنفاق تم إقامتها بأموال الشعب والدولة.
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السيسي للسفراء: اللي أنتوا شايفينه منظومة عمل 4 سنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه لسفراء الدول الأجنبية، الحاضرين لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى: "اللي أنتوا شايفينه ده، ديه منظومة عمل بقالها على الأقل 4 سنين عشان في الآخر نبقى موجودين في المكان ده، اللي كان جبل ورمل ومليان ألغام ومليان مخلفات حروب شرق القنال"، جاء ذلك افتتاح 12 مشروعات تنمويا في الإسماعيلية ووسط سيناء، اليوم الأحد، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
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السيسي: بنقدم شهداء عشان البلد تعيش.. وبنسابق الزمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر قدمت وبتقدم شهداء من الجيش والشرطة، ومش بس من الجيش والشرطة وكمان من قطاعات أخرى زي القضاء والعاملين المدنيين، ده ذنبهم إيه؟ ذنبهم أنه بيعملوا كده، عشان البلد ديه تعيش، عشان مصر تعيش وأهلها الـ100 مليون دول يعيشوا، إحنا بنتكلم في عشرات الملايين من الشباب والشابات، مستقبلهم مرهون بالعمل اللي إحنا بنعمله كله ده، ومستقبل أبنائهم وأحفادهم مرهون بالاستقرار والبناء اللي بنعمله ده، وإحنا بنحاول نسابق الزمن عشان نحققه، في ظل ظروف صعبة".
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