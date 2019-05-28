رامز جلال عن ندى بسيوني: من علمني حرفا عملت فيه مقلب

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة ندى بسيوني، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منها بوصفه لها: بـ"الفنانة الآنسة والمدام والمطلقة"، وخلال استقبال المذيعة لندى وإعطائها طوقا من الورود، علق رامز: "حينما يلتقي الورد مع الندى"، وأشار رامز إلى أن ندى كانت تدرس لها، وسخر قائلا: "ندى بسيوني كان أستاذتي، ومن علمتي حرفا عملت فيه مقلب".

وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى