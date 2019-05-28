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رامز جلال عن ندى بسيوني: من علمني حرفا عملت فيه مقلب

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
في حلقة اليوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة ندى بسيوني، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منها بوصفه لها: بـ"الفنانة الآنسة والمدام والمطلقة"، وخلال استقبال المذيعة لندى وإعطائها طوقا من الورود، علق رامز: "حينما يلتقي الورد مع الندى"، وأشار رامز إلى أن ندى كانت تدرس لها، وسخر قائلا: "ندى بسيوني كان أستاذتي، ومن علمتي حرفا عملت فيه مقلب".
وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا. واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 22.. محمد إمام يتحالف مع هاجر أحمد ضد والدها

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «هوجان» الكثير من الأحداث بداية من اشتعال الغيرة فى قلب «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، بعد أن تزوج عليها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ليعاقبها بعد أن أخفت عليه أنها حامل من «هوجان» وليس منه، ثم كذب «هوجان» على «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأخبره أنه قتل «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، لكنه أراد أن يعرف منه تفاصيل واقعة قتل والده وكل خبايا وأسرار عمله مع اللباد فى تجارة الآثار، وبالفعل أكد له «بهلول» أن «كمال» هو من قتل والده بعد أن طمع فى الآثار التي تتواجد أسفل منزله.
حفل-سحور‎ (2)

MBC مصر تحتفل بنجومها في سحور عند سفح الهرم (صور)

نظمت شبكة MBC مصر حفل سحور جمع نجوم وصُناع أعمالها الدرامية، عند منطقة الأهرامات الخالدة، حيث تحدث محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح. من جانبه عبّر مازن حايك المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم المحتوى البرامجي الرمضاني من نجومٍ وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.
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رامز-في-الشلال (3)

رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".
رامز-في-الشلال (3)

رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".
رامز-في-الشلال (3)

رامز جلال يسخر من بشرى: أيه اللبس دا؟ (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة بشرى، وسخر رامز من ملابسها قائلا: "أيه اللبس دا"، إذ كانت ترتدي ملابسا رياضية، كما سخر أيضا من لون الجاكيت الذي كانت ترتديه قائلا: "الأهلي فوق الجميع"، وذلك بسبب لونه الأحمر. وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل بشرى أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء.
حلا-شيحة

رامز في الشلال.. صراخ وبكاء حلا شيحة (فيديو)

في حلقة اليوم الأربعاء، السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة حلا شيحة، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيحة أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، وحاولت الفنانة الاحتماء في رامز جلال في أثناء انزلاق القارب من الشلال.
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