رياضة

محمد صلاح: قادرون على التتويج بدوري الأبطال

تحرير:أحمد ثروت ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
تحدث الدولى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى عن مواجهة فريق توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس الإيطالية": "أنا على ثقة تامة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على التتويج بلقب دورى الأبطال، ومتحمس لخوض اللقاء بعد خسارة اللقب فى الموسم الماضى أمام ريال مدريد الإسبانى ونريد التعويض باللقب الحالى".
وأضاف صلاح: "المواجهة ستكون قوية للغاية وليست سهلة، خاصة أننا قابلنا توتنهام فى الدورى الإنجليزى وهو من الفرق الصعبة العنيدة، وحاليا نتقابل معًا على لقب دورى الأبطال، ولكن لا يهمنا كل هذا لأن النهائى سيكون لنا". وتابع: "لم نتحدث حتى الآن مع يورجن كلوب حول تفاصيل اللقاء، ولكننا نعلم قيمته وقدرته
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فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح المسار

علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بإيقاف الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «صدقتونا؟؟ أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري. وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر لضعف مستواه، صدقتونا؟؟، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك».
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لماذا قام الاتحاد الإفريقي بإيقاف جهاد جريشة؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
جهاد-جريشة

«الكاف» يوقف جهاد جريشة.. ويستبعده من كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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ليفربول‎

ماني: لم أحلم بالتتويج بالحذاء الذهبي

أعرب المهاجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بالفوز بالحذاء الذهبي، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتسجيل الكثير من الأهداف من أجل مساعدة الفريق، معربًا في الوقت ذاته عن عدم تمتع فريقه ليفربول بالحظ هذا الموسم بعد الفشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الهدف الأبرز للفريق في بداية الموسم. وعن ذلك قال ماني: "في كرة القدم، عليك أن تحاول وتحاول مرة أخرى. نعم، لم نتوج هذه المرة، ولكن تمتعنا بالخبرة، ونوجد الآن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو لقب مهم نرغب في تحقيقه أيضًا".
محمد-صلاح

محمد صلاح يخطف الأنظار في رحلة ليفربول إلى إسبانيا

قام ألكسندر تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بتصوير الدولي المصري محمد صلاح زميله في الفريق أثناء نومه، في طائرة الفريق المتجهة إلى مدينة ماربيلا الإسبانية، حيث سيعسكر الريدز هناك استعدادًا لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره توتنهام، على ملعب استاد واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، حيث نشر اللاعب الإنجليزي الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا عليه قائلا: "الملك المصري يحتاج للنوم كثيرا".
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مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

بعد يوم واحد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا في خرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف، وفي حال أسفرت تلك التحقيقات عن ثبوت خرق السيتي لتلك القوانين بالفعل، فسيتم حرمان رجال بيب جوارديولا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أو أي مسابقة أوروبية أخرى، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستطلب حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام هذا الأسبوع.
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صلاح يوجه رسالة جديدة لجماهير ليفربول

علق نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على خسارة ليفربول أمس لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من المستوى الاستثنائي الذي قدمه الريدز طوال الموسم، وحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط يجمعه فريق ينهي الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، حيث أنهى مانشستر سيتي الموسم برصيد 98 نقطة ليتوج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ويحرم ليفربول من الظفر باللقب الأول له منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990، واللقب الأول في عصر البريميرليج الذي بدأ في عام 1992.
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