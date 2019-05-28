إندونيسيا تحبط مخططا لاغتيال 4 مسؤولين بينهم وزير

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

مظاهرات في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لاغتيال 4 مسؤولين أمنيين كبار، بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس. وذكرت السلطات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن 6 أشخاص، أوقفوا قبل تنفيذ مخططهم، باغتيال المسؤولين وأحد كبار مسؤولي الانتخابات في مسعى لإدخال البلاد في فوضى، مشيرة إلى أن زعيم المجموعة أوقف قرب موقع أحداث الشغب وبحوزته بندقية، كما أوقفت الشرطة 10 أشخاص متهمين بنشر أنباء كاذبة وإشاعات حول أعمال الشغب، وهي جريمة بموجب قانون المعلومات الإلكتروني الإندونيسي.

ولفتت السطات إلى أن وزير الداخلية ويرانتو، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية بودي جوناوان، والمستشار الأمني للرئيس جوريس ميري، ووزير شؤون الحكومة لوهوت باندجايتان كانوا أهدافا لمحاولة الاغتيال. من جانبه، قال وزير الداخلية: "إن المؤامرة لاغتيال شخصيات وطنية كانت تهدف لخلق مناخ من الخوف في البلاد". وسادت