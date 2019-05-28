جريمة

القبض على مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة

تحرير:محمود عبدالصبور ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على "م. خ" مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، واثنين من كبار الموظفين، وذلك من داخل ديوان عام المحافظة، بتهم الرشوة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح من الوظيفة، وتم ترحيلهم إلى مقر الرقابة الإدارية الرئيسي بالقاهرة للتحقيق معهم، وسط حالة من الذهول بين مواطني وقيادات محافظة البحيرة، وفي انتظار ما يسفر عنه التحقيق، وجاء محافظ البحيرة بمدير مكتبه من مدينة سفاجا، إذ إنه كان يعمل معه في البحر الأحمر في أثناء توليه منصب رئيس مدينة سفاجا.
وقال مصدر مسئول في ديوان عام محافظة البحيرة، إنهم فوجئوا، صباح اليوم الثلاثاء، بفريق من هيئة الرقابة الإدارية يلقون القبض على مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة. كما ذكر مصدر مسئول في الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، أنه تم مواجهة المقبوض عليهم بالتهم الموجهة إليهم، مضيفا أن المتهم الأول وُجِّهت
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المتهمة-بقتل-والدتها-بالزيتون

موظفة بماسبيرو.. تفاصيل جديدة عن قاتلة أمها بالزيتون

قبل عدة سنوات دخلت المتهمة بقتل والدتها في الزيتون أحد مستشفيات الطب النفسي، وظلت تعالج لمدة 6 أشهر، وقبل الواقعة بثلاثة أشهر قدمت استقالتها من عملها في التلفزيون المصري، إذ كانت تعمل مسئولة الترجمة بقناة النيل للأخبار، وكانت تعيش بصحبة والدتها حتى وقعت الجريمة يوم السبت الماضي حوالي الساعة الرابعة فجرا بعدما قامت بتكسير رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع.
سجن

حبس سائق اللودر المتهم في انفجار خط الغاز بغيط العنب

قرر المستشار السيد عزاز رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس سائق اللودر المتسبب في واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، والذي أسفر عن تفحم 9 سيارات و"توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمتي الإضرار العمد بالمال العام والتسبب فى حرق السيارت. كانت النيابة، استدعت مسئولي شركة المقاولات التي تقوم بأعمال الحفر بمحور المحمودية إلى سراي النيابة للتحقيق، وتشكيل لجنة من فنيي شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.
جثة (5)

22 طعنة في الفجر.. تفاصيل جريمة موظفة الزيتون

تفاصيل مثيرة في واقعة قتل سيدة على يد ابنتها في الزيتون، إذ وقعت الجريمة، يوم السبت الماضي، في الساعة الرابعة فجرا، بعدما كسرت المتهمة رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع، ثم اتصلت بشقيقها ويعمل مهندسا قائلة: "تعالي الحقني في كارثة" وعند حضوره وجدها تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتها والقطة المذبوحة فوق الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون".
قفاص-محكمة (1)

«فيديو دموي ومبايعة للظواهري».. ضمن أحراز لاعب أسوان

فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحراز قضية محاكمة حمادة السيد لاعب نادي أسوان و43 آخرين في تكوين خلية إرهابية، وتبين وجود فيديو باسم الدولة الإسلامية لأطفال لا يتجاوز عمرهم العاشرة يرتدون أزياء عسكرية ويتم تدريبهم على استخدام السلاح، وتلقيهم دورات تدريبية في فنون القتال البدنية، واشتمل العرض كذلك على فيديوهات تهاجم الشيعة ضمتها الأحراز ظهر خلالها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وتضمن العرض فيديوهات لوقفات لمن عرفوا بـ"الضباط الملتحين".
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جثة-فتاة

إحالة أوراق قاتل شقيقته بسبب الميراث للمفتي

أحالت محكمة جنايات دمنهور الدائرة "12" والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار صفوت محمد هندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هانى فاروق قنديل، وأمير المطيعى، وسكرتارية همام على، أوراق المتهم بقتل شقيقته خريجة كلية الآثار بسبب الميراث لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، كما حددت هيئة المحكمة جلسة 9/ 7/ 2019 للنطق بالحكم. كانت قرية أبيس طريق "طحمير" التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل بشعة، إذ تجرد أخ من مشاعر الإنسانية وقتل شقيقته بطعنات وجروح قطعية في الرقبة بسبب خلافات بينهما على الميراث.
القبض-على-متهم

ضبط مستريح البترول.. نصب على مواطنين في البحيرة

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة، اليوم السبت، بالاشتراك مع قطاع غرب الدلتا، ومباحث مركز شرطة شبراخيت، من ضبط شخص بإحدى قرى مركز شبراخيت، لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بإحدى شركات البترول مقابل حصوله على مقابل مادي. وتلقى ضباط مباحث الأموال العامة بلاغا من مزارع، وآخرين، بحصول شخص منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بشركات البترول، من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق العلمين وادي النطرون الصحراوي عند الكيلو 139، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة وادى النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بطريق العلمين عند الكيلو 135 بنطاق المركز.
محمد-مرسي (1)

«إعفاء الجثامين واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 5 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلى المصرى، بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه. ويمر قطار المحاكمات بمجلس الدولة، حيث تبدأ محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإعفاء نقل جثامين المتوفين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.
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