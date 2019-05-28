القبض على مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة

تحرير:محمود عبدالصبور ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

صورة أرشيفية

تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على "م. خ" مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، واثنين من كبار الموظفين، وذلك من داخل ديوان عام المحافظة، بتهم الرشوة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح من الوظيفة، وتم ترحيلهم إلى مقر الرقابة الإدارية الرئيسي بالقاهرة للتحقيق معهم، وسط حالة من الذهول بين مواطني وقيادات محافظة البحيرة، وفي انتظار ما يسفر عنه التحقيق، وجاء محافظ البحيرة بمدير مكتبه من مدينة سفاجا، إذ إنه كان يعمل معه في البحر الأحمر في أثناء توليه منصب رئيس مدينة سفاجا.

وقال مصدر مسئول في ديوان عام محافظة البحيرة، إنهم فوجئوا، صباح اليوم الثلاثاء، بفريق من هيئة الرقابة الإدارية يلقون القبض على مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة. كما ذكر مصدر مسئول في الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، أنه تم مواجهة المقبوض عليهم بالتهم الموجهة إليهم، مضيفا أن المتهم الأول وُجِّهت