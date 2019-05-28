ولد الغلابة 23.. الحكم بالإعدام على حمزة

تلقى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا رسالة صادمة في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، حيث أخبره أحدهم فى رسالة أن أخاه حمزة الذي يجسده الفنان كريم عفيفي حكم عليه بالإعدام.
على الفور اتجه عيسى إلى أشقائه ليجد معهم حلا لما حدث، ولكن مازالت صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم، تحمل شقيقها عيسى نتائج كل ما حدث لهم، وتلومه، وعاتبته بشده، وقالت له إنها لن ترتاح حتى تراه يعدم، وبدأ عيسى فى تصنيع المخدرات، وتوزيعها ويساعده فى هذا شقيقه صديق الذي يجسده الفنان إدوارد.
ولا تنتهي الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة»، إلا بتحول كبير في حياة البطل "عيسى"، حيث اغتنى وأصبح معه الكثير من الأموال بعد تجارته فى المخدرات.
يدور "ولد الغلابة" حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى
ولا تنتهي الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة»، إلا بتحول كبير في حياة البطل "عيسى"، حيث اغتنى وأصبح معه الكثير من الأموال بعد تجارته فى المخدرات.
يدور "ولد الغلابة" حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائقا لدى تاجر مخدرات، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه.
يشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مقدمتهم أحمد السقا، هادى الجيار، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هبة مجدي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.