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ولد الغلابة 23.. الحكم بالإعدام على حمزة

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
تلقى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا رسالة صادمة في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، حيث أخبره أحدهم فى رسالة أن أخاه حمزة الذي يجسده الفنان كريم عفيفي حكم عليه بالإعدام. على الفور اتجه عيسى إلى أشقائه ليجد معهم حلا لما حدث، ولكن مازالت صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم، تحمل شقيقها عيسى نتائج كل ما حدث لهم، وتلومه، وعاتبته بشده، وقالت له إنها لن ترتاح حتى تراه يعدم، وبدأ عيسى فى تصنيع المخدرات، وتوزيعها ويساعده فى هذا شقيقه صديق الذي يجسده الفنان إدوارد.
ولا تنتهي الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة»، إلا بتحول كبير في حياة البطل "عيسى"، حيث اغتنى وأصبح معه الكثير من الأموال بعد تجارته فى المخدرات. يدور "ولد الغلابة" حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى
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محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبد السلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
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المتحدة الإعلامية تحصل على حق عرض «أهلا رمضان»

وقع رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، تعاقدًا مع شركة ثري فيجين ويمثلها المنتج والفنان عماد زيادة، وذلك للحصول على حقوق الملكية الفكرية للنسخة التليفزيونية، وحقوق العرض المسرحي والبث التليفزيوني والرقمي لمسرحية "أهلا رمضان"، والتي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان، والعمل من تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، ويشارك في بطولتها كل من: روجينا، أحمد فؤاد سليم، سامي مغاوري، شيماء سيف، حسام داغر، وغيرهم.
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رامز جلال عن ندى بسيوني: من علمني حرفا عملت فيه مقلب

في حلقة اليوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة ندى بسيوني، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منها بوصفه لها: بـ"الفنانة الآنسة والمدام والمطلقة"، وخلال استقبال المذيعة لندى وإعطائها طوقا من الورود، علق رامز: "حينما يلتقي الورد مع الندى"، وأشار رامز إلى أن ندى كانت تدرس له، وسخر قائلا: "ندى بسيوني كان أستاذتي، ومن علمني حرفا عملت فيه مقلب".
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ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، العديد من الأحداث المثيرة خاصة بعد ذهاب "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا إلى مخزن المدرسة، ليبحث عن المخدرات التي خبأها هناك ولم يجدها، وشك في "غفير" المدرسة، وذهب إليه وهدده وأخبره أن هناك شيئًا ضاع منه ملكًا لمجرم، وإذا لم يعده فسيتم قتله، ولكنه لم يصل إلى شيء وذهب على الفور إلى "فرح" التي تجسدها الفنانة مي عمر، وأخبرها بما حدث، وبعدها لاحقه أقارب «رشوان» الذي يجسده عماد زيادة، ليعرفوا من أين جاء بالمخدرات، ولكن "عيسى" تعامل معهم بذكاء.
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ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
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ولد الغلابة (18).. عيسى وفرح يحاولان قتل عبد القادر

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» أحداثا مشوقة، حيث أصر عبد القادر، حارس فيلا عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، على أن يحصل على المبلغ الذي اتفق عليه مع عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها مى عمر، بعدما تستر عليهما في قضية قتل ضاحي، الذي يجسده محمد ممدوح، وعزت، ودخل السجن بدلا منهما، وقد رفض أن ينتظر حتى يبيعا المخدرات ويعطياه حقه، وهدد بأنه سيفضحهما إذا لم يحصل على الأموال خلال 5 أيام، وهو الأمر الذي وضع عيسى وفرح فى مأزق.
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ولد الغلابة 11.. صفية تنتقم من عيسى بعد قتل ضاحي

بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، بمحاولة عيسى الذي يجسده أحمد السقا، وقمر التى تجسدها مى عمر، إخفاء ملامح قتلهما ضاحي (محمد ممدوح)، وعزت «هادي الجيار)، وقاما بمسح أى آثار لهما من على السلاح، وقرر مساعد عزت أن يحمل هو القضية، ويبعد عنهما أى شبهة، وبعدها ذهب عيسى إلى مقر ضاحي، ليأخذ الفيديوهات التى صورها له الأخير وهو يتاجر فى المخدرات، وهو الأمر نفسه التى فعلته قمر، فقد بحثت عن الفلاشات الخاصة بعيسى التى كانت عند زوجها عزت.
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