جريمة

موظفة بماسبيرو.. تفاصيل جديدة عن قاتلة أمها بالزيتون

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قبل عدة سنوات دخلت المتهمة بقتل والدتها في الزيتون أحد مستشفيات الطب النفسي، وظلت تعالج لمدة 6 أشهر، وقبل الواقعة بثلاثة أشهر قدمت استقالتها من عملها في التلفزيون المصري، إذ كانت تعمل مسئولة الترجمة بقناة النيل للأخبار، وكانت تعيش بصحبة والدتها حتى وقعت الجريمة يوم السبت الماضي حوالي الساعة الرابعة فجرا بعدما قامت بتكسير رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع.
تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة الزيتون بلاغًا بالعثور على جثة لسيدة، 81 سنة، بعقار كائن في شارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عُثر على قطة مذبوحة وموضوعة أعلى جثة المجنى عليها، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة
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حبس-كلابشات

القبض على مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة

تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على "م. خ" مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، واثنين من كبار الموظفين، وذلك من داخل ديوان عام المحافظة، بتهم الرشوة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح من الوظيفة، وتم ترحيلهم إلى مقر الرقابة الإدارية الرئيسي بالقاهرة للتحقيق معهم، وسط حالة من الذهول بين مواطني وقيادات محافظة البحيرة، وفي انتظار ما يسفر عنه التحقيق، وجاء محافظ البحيرة بمدير مكتبه من مدينة سفاجا، إذ إنه كان يعمل معه في البحر الأحمر في أثناء توليه منصب رئيس مدينة سفاجا.
سجن

حبس سائق اللودر المتهم في انفجار خط الغاز بغيط العنب

قرر المستشار السيد عزاز رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس سائق اللودر المتسبب في واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، والذي أسفر عن تفحم 9 سيارات و"توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمتي الإضرار العمد بالمال العام والتسبب فى حرق السيارت. كانت النيابة، استدعت مسئولي شركة المقاولات التي تقوم بأعمال الحفر بمحور المحمودية إلى سراي النيابة للتحقيق، وتشكيل لجنة من فنيي شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.
جثة (5)

22 طعنة في الفجر.. تفاصيل جريمة موظفة الزيتون

تفاصيل مثيرة في واقعة قتل سيدة على يد ابنتها في الزيتون، إذ وقعت الجريمة، يوم السبت الماضي، في الساعة الرابعة فجرا، بعدما كسرت المتهمة رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع، ثم اتصلت بشقيقها ويعمل مهندسا قائلة: "تعالي الحقني في كارثة" وعند حضوره وجدها تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتها والقطة المذبوحة فوق الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون".
قفاص-محكمة (1)

«فيديو دموي ومبايعة للظواهري».. ضمن أحراز لاعب أسوان

فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحراز قضية محاكمة حمادة السيد لاعب نادي أسوان و43 آخرين في تكوين خلية إرهابية، وتبين وجود فيديو باسم الدولة الإسلامية لأطفال لا يتجاوز عمرهم العاشرة يرتدون أزياء عسكرية ويتم تدريبهم على استخدام السلاح، وتلقيهم دورات تدريبية في فنون القتال البدنية، واشتمل العرض كذلك على فيديوهات تهاجم الشيعة ضمتها الأحراز ظهر خلالها زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وتضمن العرض فيديوهات لوقفات لمن عرفوا بـ"الضباط الملتحين".
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جثة (5)

22 طعنة في الفجر.. تفاصيل جريمة موظفة الزيتون

تفاصيل مثيرة في واقعة قتل سيدة على يد ابنتها في الزيتون، إذ وقعت الجريمة، يوم السبت الماضي، في الساعة الرابعة فجرا، بعدما كسرت المتهمة رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع، ثم اتصلت بشقيقها ويعمل مهندسا قائلة: "تعالي الحقني في كارثة" وعند حضوره وجدها تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتها والقطة المذبوحة فوق الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون".
قاتل-الحاجة-شادية-في-عين-شمس‎

«غوايش وفلوس وجثة»..كواليس قتل الحاجة شادية بعين شمس

كعادتها ظهيرة كل يوم تخرج الحاجة شادية التي شارفت على الستين يتكئ عليها زوجها الحاج عبيد نظرا لظروفه الصحية حتى يخرج من بيته قاصدا محل العصير الذي يمتلكه، بعد أن تودعه بابتسامتها المعهودة ووجهها البشوش، تعود بعدها إلى شقتها لإعداد طعام الإفطار للعاملين مع زوجها، لكن هناك شيئا طرأ غيَّر سيناريو يومها المعتاد كأنها كانت تودع زوجها الوداع الأخير، إذ عثر على جثتها مقتولة وسط بركة من الدماء في جريمة بشعة هزت منطقة عين شمس، خاصة أنها كانت تتمتع بسيرة طيبة وحب جيرانها.
جثة-فى-شقة

توكيل وجثة..ليلة مقتل سائق على يد زوجته ونجله بحلوان

لم تتردد "رضا" في اتخاذ قرار هو الأصعب في حياتها للحفاظ على محل بقالة ملكها، بعد علمها بنية زوجها "أحمد إبراهيم" إلغاء توكيل عام منحها إياه للتصرف في ممتلكاته، اتفقت مع نجلها المحاسب على قتل الزوج في اليوم الحادي عشر لشهر رمضان، تلك الجريمة التي أضحت حديث الساعة تتناقلها الألسن وسط ذهول أهالي مدينة الموظفين في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، إذ تعدى المتهمان على الضحية بالضرب المبرح حتى فاضت روحه إلى بارئها، وتمكن رجال البحث الجنائي بالقسم من ضبطهما.
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