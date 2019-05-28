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أحمد فهيم: «ولد الغلابة» أرهقني..والعمل مع السقا شرف

التقت «التحرير» بأحمد فهيم، ليكشف لنا عن كواليس تحضيرة لشخصية "عبد القادر"، وكيف وجد العمل مع النجوم أحمد السقا، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز.
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
أحمد فهيم
أحمد فهيم
"عبد القادر".. اسم الشخصية التى يجسدها الفنان أحمد فهيم فى مسلسل «ولد الغلابة»، والتى نال عنها ردود فعل مميزة، خاصة أن الدور أحد أعمدة المسلسل، وهو محور تصاعد الأحداث فى العمل. كما أن أحمد فهيم موجود هذا العام أيضا بمسلسل «هوجان» مع الفنان محمد إمام، من خلال شخصية "رمضان الوردانى" على نقيض ما يقدمه فى «ولد الغلابة»، كما يشارك كذلك فى مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز. وبالأدوار الثلاثة، استطاع أحمد فهيم أن يُظهر موهبته الفنية على الساحة، ويصبح اسمه بين أهم الفنانين الذين أعادوا اكتشاف أنفسهم خلال الموسم الحالى.
إلى نص الحوار: هل كنت تتوقع النجاح الكبير الذى حققته شخصية "عبد القادر"؟ لا يمكن لأحد أن يتوقع النجاح، ولكننا جميعا بذلنا مجهودا كبيرا فى العمل، وتحضير الشخصيات، والنتيجة كانت جيدة بشكل كبير ورأيتها فى كل من هاتفنى ليخبرنى عن جودة الدور، والعمل كان صعبا جدا، خاصة أننا كنا نصور فى أماكن بعيدة، وفى ظروف
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ولد-الغلابة

«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
السيد-البدوى (3)

«كينج توت» ترصد مكافأة لمن يعثر على السيد البدوي

استغاثت شركة "كينج توت" للإنتاج الفني للمنتج عصام شعبان، بالرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد السابق وابنته منى السيد البدوي بعد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها، فأصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في 17 يناير 2018، حكما عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعلى الرغم من أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين.
لوسى (1)

لوسي باكية: ميلادي الفني كان على يد أسامة أنور عكاشة

تحدثت الفنانة لوسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إنبوكس" عبر قناة "صدى البلد2"، عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في ذكرى وفاته التاسعة، وقالت وهي تبكي: "لما تكوني بتعشقي بتبدعي، وده اللي عمله أسامة في المعاملة مع الناس في الكتابة، في طلته للجمهور من خلال الشاشة"، ووصفته بـ"العاشق لربنا وللحياة وللشغل والناس"، مشيرة إلى أنه لم يرحل عن عالمنا، وروحه مازالت باقية بكل الإرث الذي تركه للأجيال التي جاءت بعده، لأنها أعمال لمست وجدان المشاهدين، مضيفة أنه كان يتطرق في أعماله لكل القضايا في المجتمع والبيت والشارع، لأنه كان يعيش بينهم وفي بيوتهم.
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ولد-الغلابة

«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
مى-عمر-ومحمد-سامى

مي عمر: هذا رأيي في محمد ممدوح وردي على الانتقادات

تعرضت الفنانة مي عمر، للانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي لها من أجل المشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليها، واتهامات بأن زوجها وراء زيادة مساحة دورها في المسلسل. ومن جانبها، حرصت على أن ترد على كل هذه الاتهامات، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وصرحت بأن من رشحها للعمل لا يهم الجمهور، وإنما الأهم بالنسبة لهم هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة أم لا.
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محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبدالسلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
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ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
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