لماذا قام الاتحاد الإفريقي بإيقاف جهاد جريشة؟

تلقى الحكم الدولي المصري جهاد جريشة صدمة كبيرة بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقافه بعد الأداء الذي ظهر به خلال موقعة نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي

تحرير:علي الزيني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١١ م

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.

موقعة الأخطاء في الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، أقيمت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. المباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين بالإضافة إلى القرارات التحكيمية التي اعترض

موقعة الأخطاء



في الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، أقيمت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



المباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين بالإضافة إلى القرارات التحكيمية التي اعترض عليها لاعبو الوداد المغربي.

واستعان جهاد جريشة بالفيديو خلال اللقاء، وألغى هدفًا للفريق المغربي لوجود لمسة يد، بعد الرجوع إلى تقنية الـ«VAR» وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يقوم الحكم المصري بطرد إبراهيم النقاش قائد الفريق.

تصعيد



تصرف غريب

بعد نهاية المباراة، قام مدرب الوداد ولاعبو الفريق، والصحافة المغربية، بشن هجوم عنيف على الحكم المصري، ونشرت بعض التقارير أن نادي الوداد تقدم بشكوى ضد جهاد جريشة.وبعد مرور يوم من نهاية المباراة، أرسل الاتحاد المغربي احتجاجًا إلى الكاف، على أداء الحكم المصري جهاد جريشة، وذكر الاتحاد المغربي في احتجاجه، حالتي تظلم، وطلب ردًا سريعًا من "كاف" تجاه التظلم المقدم ضد جهاد جريشة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه لفائدة الوداد، مع اتخاذ العقوبات والإجراءات اللازمة.

قام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتصرف غريب بعد مباراة الوداد والترجي حيث قال في تصريحات صحفية لصحيفة المنتخب المغربية، نه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عقوبة سريعة



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بعد مرور يومين فقط على الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي لكرة القدم، قام الاتحاد الإفريقي للعبة، بإصدار قرار بإيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه خلال مواجهة نهائي دوري الأبطال.حملت موقعة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بين الأهلي والترجي التونسي، العديد من الأحداث المثيرة، التي أشعلت الجدل، أبرزها تقنية الـ«VAR» في ركلات الجزاء التي احتسبها طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء بقيادة مهدي عبيد الحكم الجزائري، وأيضًا مقطع فيديو للمهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر، وهو يمزق قميصه الأحمر بيده لكي يتحايل على الحكم ويثبت أنه تعرض للجذب من القميص من مدافع الترجي.بعدها تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشكوى رسمية للكاف، يطالب فيها بإيقاف مهدي عبيد، على هامش قراراته باحتساب ركلتي جزاء للأهلي، في ذهاب نهائي دوري الأبطال، والذي انتهى بفوز الأهلي 3-1.الاتحاد الإفريقي قرر إيقاف الحكم الجزائري مهدي بن عبيد وتوجيه اتهامات بالفساد له وفقا لبيان صدر عن لجنة الانضباط بالكاف، وجاء على النحو التالي:1_ بعد الاطلاع على المستندات والعناصر المقدمة فيما يتعلق بانتهاك السيد مهدي عبيد للوائح الكاف، ولا سيما المواد 82، 136، 152 من لائحة لجنة الانضباط.2- قرر رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقد جلسة استماع بشأن مزاعم بالفساد ضد الحكم الجزائري مهدي عبيد.3 - يُوقف السيد مهدي عبيد مؤقتًا من جميع أنشطة كرة القدم المتعلقة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في انتظار جلسة استماع أمام لجنة الانضباط التابع للاتحاد الإفريقي.الخلاصة أن الأخطاء التي ارتكبها الحكم جهاد جريشة، في مباراة الوداد والترجي، مقارنة بأخطاء مهدي عبيد في لقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، بين الأهلي والترجي لا تستدعي إيقاف الحكم المصري، لكن الغريب أن قرار إيقاف جريشة جاء بعد مرور يومين فقط على اللقاء عكس الحكم الجزائري الذي صُدر القرار ضد بعد مرور 18 يومًا.