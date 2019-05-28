حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

تحرير:تهامي البندارى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

هيثم محمدين

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.

احتجز قسم شرطة الصف هيثم محمدين فى وقت سابق من مايو الجاري، وحرر محضرا ضده اتهمه فيه بالتهرب من مواعيد التدابير الاحترازية المقررة له بقسم الصف، وحمل المحضر رقم 22 لسنة 2019، أحوال الصف. ينفذ «محمدين» التدابير الاحترازية بديلاً عن الحبس الاحتياطي، لسابقة اتهامه في القضية التي حملت رقم 718