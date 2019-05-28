رياضة

فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح المسار

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
فرج عامر
فرج عامر
علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بإيقاف الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «صدقتونا؟؟ أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري. وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر لضعف مستواه، صدقتونا؟؟، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك».
وأعلن الكاف عن إيقاف جريشة، لمدة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها
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لماذا قام الاتحاد الإفريقي بإيقاف جهاد جريشة؟

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا.
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محمد صلاح: قادرون على التتويج بدوري الأبطال

تحدث الدولى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى عن مواجهة فريق توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس الإيطالية": "أنا على ثقة تامة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على التتويج بلقب دورى الأبطال، ومتحمس لخوض اللقاء بعد خسارة اللقب فى الموسم الماضى أمام ريال مدريد الإسبانى ونريد التعويض باللقب الحالى".
جهاد-جريشة

«الكاف» يوقف جهاد جريشة.. ويستبعده من كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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بعد تتويج الزمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. بهذا اللقب حجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، والتي ينتظر خلالها الفائز من بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتنافس عليه كل من: الوداد المغربي والترجي التونسي.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف: كنت أنتظر أداءً أفضل من جهاد جريشة

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، إلى جانب أداء الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار لقاء نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، قائلا: "كنت أنتظر أداءً أفضل من حكام نهائي دوري الأبطال وكذلك حكام الكونفدرالية، نظرًا لتوافر تقنية الفيديو التي تقلص هامش الخطأ لدى الحكام، تقنية الفيديو كانت حاضرة ولكن الحكام بشر ".
جهاد-جريشة

تقارير مغربية: الوداد يشكو جهاد جريشة للكاف

نشرت بعض التقارير المغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي ينوي التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار مواجهة الفريق المغربي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعتهما أمس الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. واستخدم جهاد جريشة تقنية الفيديو، وقرر إلغاء هدف للفريق المغربي بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يُطرد إبراهيم النقاش قائد فريق مدينة كازابلانكا الذي حصل على بطاقتين صفراوين.
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فيفا تحقق مع أحمد أحمد بعد اتهامات عمرو فهمى

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بالتحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الاتهامات التى وجهت له من عمرو فهمى السكرتير العام السابق للكاف، وأكدت الصحيفة خلال تقرير تم نشره صباح اليوم الأربعاء إلى ان أحمد أحمد سيخضع للتحقيق خلال الأيام المقبلة عندما يتوجه إلى الإكوادور، حيث يتضمن التحقيق اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي بعدد من الموظفات في "الكاف"، وأن فهمي قد أبلغ الفيفا بتلك الأشياء بعد رحيله وحلول المغربي معاذ حجي بدلا منه.
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