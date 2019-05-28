فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح المسار

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

فرج عامر

علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بإيقاف الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «صدقتونا؟؟ أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري. وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر لضعف مستواه، صدقتونا؟؟، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك».

وأعلن الكاف عن إيقاف جريشة، لمدة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها