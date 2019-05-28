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المتحدة الإعلامية تحصل على حق عرض «أهلا رمضان»

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
تامر مرسي
تامر مرسي
وقع رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، تعاقدًا مع شركة ثري فيجين ويمثلها المنتج والفنان عماد زيادة، وذلك للحصول على حقوق الملكية الفكرية للنسخة التليفزيونية، وحقوق العرض المسرحي والبث التليفزيوني والرقمي لمسرحية "أهلا رمضان"، والتي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان، والعمل من تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، ويشارك في بطولتها كل من: روجينا، أحمد فؤاد سليم، سامي مغاوري، شيماء سيف، حسام داغر، وغيرهم.
وصرح المنتج تامر مرسي بأن السعي وراء الحصول على الأعمال الفنية الجيدة والمختلفة هو جزء من مهمة الشركة في إتاحة المحتوى للمشاهد من خلال الوسائل المتعددة والتي تمتلكها المجموعة أو التي تسوق من خلالها. وكتب تامر مرسي، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أن مسرحية "أهلا رمضان" ستُطرح قريبًا وبشكل حصري على منصة Watch
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محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبد السلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
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ولد الغلابة 23.. الحكم بالإعدام على حمزة

تلقى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا رسالة صادمة في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، حيث أخبره أحدهم فى رسالة أن أخاه حمزة الذي يجسده الفنان كريم عفيفي حكم عليه بالإعدام. على الفور اتجه عيسى إلى أشقائه ليجد معهم حلا لما حدث، ولكن مازالت صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم، تحمل شقيقها عيسى نتائج كل ما حدث لهم، وتلومه، وعاتبته بشده، وقالت له إنها لن ترتاح حتى تراه يعدم، وبدأ عيسى فى تصنيع المخدرات، وتوزيعها ويساعده فى هذا شقيقه صديق الذي يجسده الفنان إدوارد.
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رامز جلال عن ندى بسيوني: من علمني حرفا عملت فيه مقلب

في حلقة اليوم الثلاثاء، الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة ندى بسيوني، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منها بوصفه لها: بـ"الفنانة الآنسة والمدام والمطلقة"، وخلال استقبال المذيعة لندى وإعطائها طوقا من الورود، علق رامز: "حينما يلتقي الورد مع الندى"، وأشار رامز إلى أن ندى كانت تدرس له، وسخر قائلا: "ندى بسيوني كان أستاذتي، ومن علمني حرفا عملت فيه مقلب".
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محمد رمضان يتعاقد مع «سينرجي» على مسلسل رمضان 2020

تعاقد الفنان محمد رمضان، مع المنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى»، على مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2020، وذلك بعد تعاونهما رمضان الحالى فى مسلسل «زلزال». ونشر محمد رمضان عددا من الصور تجمعه بالمنتج تامر مرسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتب عليها: «الله ولى التوفيق.. اليوم تعاقدت على مسلسلى القادم رمضان2020 مع المنتج تامر مرسى، منتج مسلسل زلزال». واختتم رمضان منشوره بهاشتاج: «ثقة فى الله نجاح متصاعد مستمر».
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تعرف على مواعيد عرض مسلسل «زلزال» لمحمد رمضان

أعلنت إدارة قناة DMC، اليوم الأحد، عن موعد عرض مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان في شهر رمضان. حيث يُعرض المسلسل عبر DMC في تمام الساعة 10 مساءً ويعاد في الخامسة صباحًا، كما يُعرض "زلزال" عبر فضائية "DMC دراما" في تمام الساعة 12 مساءً ويعاد في 5 عصرًا. وتدور قصة المسلسل خلال العام 1992 الذي شهد زلزال مصر الشهير، وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلى العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذي توفي جراء انهيار المنزل.
تامر-مرسى

مفاجأة|«إعلام المصريين» لن تعرض مسلسلاتها عبر يوتيوب

قررت مجموعة "إعلام المصريين"، برئاسة المنتج تامر مرسي، عدم طرح مسلسلاتها والتي تُقدّر بـ15 عملًا من أهم الأعمال الدرامية، عبر حساب فرعها شركة "سينرجي"، وحسابات القنوات المملوكة لها (ON - DMC - CBC - الحياة)، على موقع "يوتيوب"، وهو أمر مغاير لما كان يحدث كل عام، حيث كانت تُطرح حلقات كافة المسلسلات التي تُنتجها الشركة وتعرضها القنوات المختلفة عبر الموقع بشكل متزامن مع عرضها عبر الشاشات الفضائية. وقررت "إعلام المصريين" إطلاق تطبيق خاص بها بعنوان"!Watch iT"، عبر منصات "جوجل بلاي"، سوف تطرح من خلاله مسلسلاتها وبرامجها.
محمد-رمضان

محمد رمضان يستعين بـ«لوك» الأسطورة في «زلزال» (صورة)

نشر الفنان محمد رمضان صورة، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من كواليس مسلسل "زلزال"، الذي سينافس به في موسم رمضان المقبل، ظهر فيها حليق الرأس تمامًا وبـ"شنب"، ويحمل قفص طماطم، ويبدو أنه في السوق، وكتب على الصورة معلقًا: "زلزال بيقولكم جمعة مباركة ورمضان كريم وثقة في الله نجاح". وتفاعل جمهور رمضان بشكل كبير مع الصورة رابطين بينها وبين "اللوك" الذي ظهر به في مسلسل "الأسطورة" الذي عُرض في رمضان 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها.
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