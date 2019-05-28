المتحدة الإعلامية تحصل على حق عرض «أهلا رمضان»

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

تامر مرسي

وقع رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، تعاقدًا مع شركة ثري فيجين ويمثلها المنتج والفنان عماد زيادة، وذلك للحصول على حقوق الملكية الفكرية للنسخة التليفزيونية، وحقوق العرض المسرحي والبث التليفزيوني والرقمي لمسرحية "أهلا رمضان"، والتي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان، والعمل من تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، ويشارك في بطولتها كل من: روجينا، أحمد فؤاد سليم، سامي مغاوري، شيماء سيف، حسام داغر، وغيرهم.

وصرح المنتج تامر مرسي بأن السعي وراء الحصول على الأعمال الفنية الجيدة والمختلفة هو جزء من مهمة الشركة في إتاحة المحتوى للمشاهد من خلال الوسائل المتعددة والتي تمتلكها المجموعة أو التي تسوق من خلالها. وكتب تامر مرسي، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أن مسرحية "أهلا رمضان" ستُطرح قريبًا وبشكل حصري على منصة Watch