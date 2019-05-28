قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

تحرير:تهامي البندارى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

محمود حسين- مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.

«بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله»، بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، الخميس الماضي، إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية