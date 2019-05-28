جريمة

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

تحرير:تهامي البندارى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
محمود حسين- مراسل الجزيرة
محمود حسين- مراسل الجزيرة
بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
«بابا أخد إخلاء سبيل، الحمد لله»، بهذه الكلمات أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، الخميس الماضي، إخلاء سبيل والدها وذلك في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية
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شيفروليه-فولت

دعوى قضائية تتهم «شيفروليه» بالغش التجاري

أقام المحامي محمود عبدالخالق الدغيدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم 1526 لسنة 2019 اقتصادي، ضد محمد لطفي منصور، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شيفروليه، يتهمه فيها بالغش التجاري، بحسب الدعوى. وطالب مقدم الدعوى بتعويض ورد ثمن السيارات، مشيرا إلى أنه اشترى سيارة من الشركة بموجب رخصة تسيير رقم ن ه 4315، لكنها كثيرة العيوب والأعطال كما أنها ليست حالة فردية كما تدعي الشركة، بل الكثير من السيارات من هذا الموديل لا يمر أكثر من عامين إلا ولزم الأمر إلى تغيير عدد من قطع الغيار.
طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
المتهمة-بقتل-والدتها-بالزيتون

موظفة بماسبيرو.. تفاصيل جديدة عن قاتلة أمها بالزيتون

قبل عدة سنوات دخلت المتهمة بقتل والدتها في الزيتون أحد مستشفيات الطب النفسي، وظلت تعالج لمدة 6 أشهر، وقبل الواقعة بثلاثة أشهر قدمت استقالتها من عملها في التلفزيون المصري، إذ كانت تعمل مسئولة الترجمة بقناة النيل للأخبار، وكانت تعيش بصحبة والدتها حتى وقعت الجريمة يوم السبت الماضي حوالي الساعة الرابعة فجرا بعدما قامت بتكسير رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع.
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الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
محمد-البلتاجى

تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، ابن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومعاذ "شقيق الإعلامي الهارب بالخارج معتز مطر"، و4 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في البلاد.
قفاص-محكمة (1)

سماع الشهود يؤجل محاكمة 271 بـ«حسم ولواء الثورة»

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 271 عضوًا بحركتي «حسم ولواء الثورة» الإرهابيتين، إلى جلسة 8 مايو الجاري، لاستكمال سماع الشهود في القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، ويواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تتعلق بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
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