أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".

وبشأن الـ12 شرطا التي تحدثت الخارجية الأمريكية عنها، فقد لفتت إلى أن واشنطن أعلنت عنها عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وهي كالتالي: 1- وقف محاولات تطوير سلاح نووي. 2- السماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول كل المواقع النووية. 3- وقف إنتاج أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. 4- الكشف عن جهودها