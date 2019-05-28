محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

أحمد السقا وكريم عفيفي

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبد السلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".

يعرض "ولد الغلابة" على MBC مصر بشكل حصري، في الثامنة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة الأولى في الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في الثانية ظهرًا، وتدور وقائعه في صعيد مصر، حول شخصية مدرس للتاريخ في إحدى المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ويعول أسرة كبيرة، ويتعرض للكثير من المحن والاختبارات