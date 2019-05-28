رياضة

أول تعليق من جهاد جريشة على قرار إيقافه

تحرير:كريم أحمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
في أول تعليق منه على قرار إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكد الحكم الدولي جهاد جريشة، أن قرار إيقافه ظالم، والهدف منه إرضاء طرف بعينه لا أكثر مشددًا على على أن أسباب الإيقاف غير منطقية، وأوضح جريشة في تصريحات صحفية، أنه لا يعلم كيف صدر قرار إيقافه خاصة بعدما حصل على 9.2 درجة في تقييم لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". وواصل أنه لو كان يملك من يدافع عنه لما صدر هذا القرار بهذا الشكل من الأساس، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يعاقب فيها بالإيقاف من جانب الكاف.
كان الكاف قد أعلن عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في
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تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".
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مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
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الوداد المغربي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة

أرسل نادي الوداد المغربي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطالبه فيه بالتحقيق مع الحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربى والترجى التونسى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تم استبعاده من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
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فرج عامر عن إيقاف جهاد جريشة: أرجو تصحيح المسار

علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار الاتحاد الإفريقي «كاف» بإيقاف الحكم المصري الدولي جهاد جريشة مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: «صدقتونا؟؟ أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري. وكتب عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «من المحزن والمؤسف أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف حكمنا الدولي الشهير جهاد جريشة ستة أشهر لضعف مستواه، صدقتونا؟؟، أرجو أن تكون هذه نقطة انطلاق لتصحيح مسار التحكيم المصري بجرعة كبيرة من التدريب الفني ورفع كفاءتهم ليتسيدوا إفريقيا كما كان الحال قبل ذلك».
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«الكاف» يوقف جهاد جريشة.. ويستبعده من كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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بعد تتويج الزمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي

توج الزمالك، بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب. بهذا اللقب حجز الزمالك مقعدًا في مباراة السوبر الإفريقي، والتي ينتظر خلالها الفائز من بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يتنافس عليه كل من: الوداد المغربي والترجي التونسي.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف: كنت أنتظر أداءً أفضل من جهاد جريشة

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، إلى جانب أداء الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار لقاء نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، قائلا: "كنت أنتظر أداءً أفضل من حكام نهائي دوري الأبطال وكذلك حكام الكونفدرالية، نظرًا لتوافر تقنية الفيديو التي تقلص هامش الخطأ لدى الحكام، تقنية الفيديو كانت حاضرة ولكن الحكام بشر ".
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