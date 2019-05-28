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طارق الشناوي: علي ربيع بيقول إفيهات مقززة (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
فكرة بمليون جنيه
فكرة بمليون جنيه
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه كان متحمسًا للفنان الشاب علي ربيع، نجم فرقة "مسرح مصر"، لكنه لم يحقق النجومية رغم الفرص التي حصل عليها، مضيفًا خلال لقائه ببرنامج "حروف جر"، عبر راديو "نجوم إف إم"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يتم تعميد النجم حينما يحقق الاستثنائية في الإيرادات أو كثافة المشاهدة، لكن قبل ذلك يظل مشروع نجم، إلا أن ربيع لم يحقق بعد النجومية الرقمية رغم الفرص التي ما زال يحصل عليها، مشيرًا إلى تحقيق الفنان محمد هنيدي النجومية بعد تقديمه فيلم "إسماعيلية رايح جاي" عام 1997، حيث تخطت إيراداته وقتها ما يحققه عادل إمام بمعدل الضعف.
وأضاف طارق الشناوي: "فيلم محمد هنيدي جاب 15 مليون جنيه، وعادل كان بيجيب وقتها 7 ملايين، الفرق هنا إن هنيدي قدر يخلق جمهور جديد، ولما عمل فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) عام 1998، جاب 28 مليون جنيه". وذكر أن علي ربيع يفتقد القدرة على قياس مدى صالحية الإفيهات التي تثير ضحك أو استياء الجمهور، متابعا:
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«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
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لوسي باكية: ميلادي الفني كان على يد أسامة أنور عكاشة

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رغم غيابه.. عادل إمام «نمبر وان» في رمضان لهذا السبب

رغم غياب الفنان عادل إمام عن الماراثون الرمضاني الحالي، فإنه استطاع أن يكون حاضرًا بحب الجمهور له، واحتل الزعيم تريند "رقم واحد" على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أذاعت شبكة قنوات MBC مصر، أغنية خاصة به قبل عيد ميلاده الـ79 الموافق غدا الجمعة، وشهدت الأغنية لقطات عديدة من الأعمال الفنية السابقة له منها مسرحية «مدرسة المشاغبين» وغيرها، وكتبت عليه: "MBC مصر تحتفل بعيد ميلاد الأستاذ عادل إمام"، وهو الأمر الذي تداوله رواد السوشيال ميديا بقوة مهنئين الزعيم بعيد ميلاده.
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علي ربيع: جمهور «فكرة بمليون جنيه» سيضحك من قلبه

من بين الأعمال التي تعرضها شبكة MBC مصر، في شهر رمضان المبارك، المسلسل الكوميدي "فكرة بمليون جنيه" للفنان الشاب علي ربيع، الذي أكد في بيان صادر عن القناة، أن "علاء الدين الشاب البسيط الخارج من وسط البلد، لديه حلم يتمنى تحقيقه، ونتعرف خلال الأحداث كيف يسعى إلى تحقيقه، بإرادته وإصراره ومساعدة الناس الطيبين، وفي ظل حروب يواجهها من الحاقدين والحاسدين والمنافسين"، معربا عن سعادته بالعمل مع فريق الممثلين لاسيما النجمة صابرين التي تقدم دورا مختلفا، متابعًا: "أعد الجمهور بـالمزيد من المفاجآت في الحلقات المقبلة، وأنهم سيضحكون من قلبهم حلقة بعد أخرى".
مسلسل فكرة ب مليون جنية على ربيع

«فكرة بمليون جنيه» الحلقة 11..علاء يبدأ مشروعا جديدا

تبدأ الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فكرة بمليون جنيه، باسترداد علاء الذي يجسده الفنان على ربيع لأمواله المسروقة، ويقرر تنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية، حيث يجد قطعة أرض مناسبة، ويبدأ في شراء المعدات اللازمة للمشروع، فيما تقرر خالته أن يتقدم ابنها معجزة (كريم عفيفي)، إلى خطبة شقيقة علي ربيع التي تجسدها الفناة سهر الصايغ، وحينما يذهبون إلى علاء، يأخذ صديقة معجزة ليتأكد من صدق مشاعره تجاه شقيقته شيماء، ولكنه يتفاجأ بأن صديقه لايعلم شيئا عن الأمر وأن والدته هى من رتبت لتلك الزيجة، فيقرر علاء أن يفسد الأمر.
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فكرة بمليون جنيه 10.. تحرير أسرة علي ربيع من العصابة

يذهب "علاء الدين مصباح" الذي يجسده الفنان علي ربيع، إلى مدينة الإسماعيلية ويصاحبه صديقه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، في الحلقة العاشرة من مسلسل «فكرة بمليون جنيه» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وذلك من أجل تسليم أموال المخدرات إلى العصابة، ولكن في أثناء تواجده في استاد الإسماعيلية تُسرق منه الأموال، ولكنه وجدها عقب ذلك، وبعدها تم القبض على "تمساح" أحد أفراد العصابة، وحرر "علاء" عائلته من أيدي العصابة، وحينما عادوا إلى المنزل وجدوا أن حبيبة علاء التي تُجسدها الفنانة ولاء الشريف ووالدها الذي يُجسده الفنان محمد محمود.
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