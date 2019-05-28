طارق الشناوي: علي ربيع بيقول إفيهات مقززة (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

فكرة بمليون جنيه

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه كان متحمسًا للفنان الشاب علي ربيع، نجم فرقة "مسرح مصر"، لكنه لم يحقق النجومية رغم الفرص التي حصل عليها، مضيفًا خلال لقائه ببرنامج "حروف جر"، عبر راديو "نجوم إف إم"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يتم تعميد النجم حينما يحقق الاستثنائية في الإيرادات أو كثافة المشاهدة، لكن قبل ذلك يظل مشروع نجم، إلا أن ربيع لم يحقق بعد النجومية الرقمية رغم الفرص التي ما زال يحصل عليها، مشيرًا إلى تحقيق الفنان محمد هنيدي النجومية بعد تقديمه فيلم "إسماعيلية رايح جاي" عام 1997، حيث تخطت إيراداته وقتها ما يحققه عادل إمام بمعدل الضعف.

وأضاف طارق الشناوي: "فيلم محمد هنيدي جاب 15 مليون جنيه، وعادل كان بيجيب وقتها 7 ملايين، الفرق هنا إن هنيدي قدر يخلق جمهور جديد، ولما عمل فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) عام 1998، جاب 28 مليون جنيه". وذكر أن علي ربيع يفتقد القدرة على قياس مدى صالحية الإفيهات التي تثير ضحك أو استياء الجمهور، متابعا: