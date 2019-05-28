لوسي باكية: ميلادي الفني كان على يد أسامة أنور عكاشة

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

لوسي

تحدثت الفنانة لوسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إنبوكس" عبر قناة "صدى البلد2"، عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في ذكرى وفاته التاسعة، وقالت وهي تبكي: "لما تكوني بتعشقي بتبدعي، وده اللي عمله أسامة في المعاملة مع الناس في الكتابة، في طلته للجمهور من خلال الشاشة"، ووصفته بـ"العاشق لربنا وللحياة وللشغل والناس"، مشيرة إلى أنه لم يرحل عن عالمنا، وروحه مازالت باقية بكل الإرث الذي تركه للأجيال التي جاءت بعده، لأنها أعمال لمست وجدان المشاهدين، مضيفة أنه كان يتطرق في أعماله لكل القضايا في المجتمع والبيت والشارع، لأنه كان يعيش بينهم وفي بيوتهم.

وقالت لوسي، إن أسامة أنور عكاشة، هو من قدّمها للتليفزيون من خلال الجزء الأول من مسلسل "ليالي الحلمية"، في دور الراقصة "حمدية"، مشيرة إلى أنه كان لديه نظرة عميقة للشخص الذي يمثل معه، وتذكرت أول يوم لها في موقع التصوير، وحكت عن مشادة بينها وبين المخرج إسماعيل حافظ، وقالت: "كانت مشادة مهذبة، قولتله أنا