النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

تحرير:تهامي البندارى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

قتل- تعبيرية

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.

دلّت تحقيقات النيابة أن المتهم تشاجر مع إمام المسجد قبل وقت قصير من الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة «آية الكرسي»، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التي قرر إلقاؤها على المصلين، وهو ما أثار غضب وحفيظة المتهم الذي قرر الخلاص من الإمام، فبعد إقامة الصلاة وفي أثناء تأدية المصلين شعائر صلاة الجمعة