جريمة

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

تحرير:تهامي البندارى ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
قتل- تعبيرية
قتل- تعبيرية
خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
دلّت تحقيقات النيابة أن المتهم تشاجر مع إمام المسجد قبل وقت قصير من الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة «آية الكرسي»، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التي قرر إلقاؤها على المصلين، وهو ما أثار غضب وحفيظة المتهم الذي قرر الخلاص من الإمام، فبعد إقامة الصلاة وفي أثناء تأدية المصلين شعائر صلاة الجمعة
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شيفروليه-فولت

دعوى قضائية تتهم «شيفروليه» بالغش التجاري

أقام المحامي محمود عبدالخالق الدغيدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم 1526 لسنة 2019 اقتصادي، ضد محمد لطفي منصور، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شيفروليه، يتهمه فيها بالغش التجاري، بحسب الدعوى. وطالب مقدم الدعوى بتعويض ورد ثمن السيارات، مشيرا إلى أنه اشترى سيارة من الشركة بموجب رخصة تسيير رقم ن ه 4315، لكنها كثيرة العيوب والأعطال كما أنها ليست حالة فردية كما تدعي الشركة، بل الكثير من السيارات من هذا الموديل لا يمر أكثر من عامين إلا ولزم الأمر إلى تغيير عدد من قطع الغيار.
الصحفى-المحبوس-محمود-حسين

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
المتهمة-بقتل-والدتها-بالزيتون

موظفة بماسبيرو.. تفاصيل جديدة عن قاتلة أمها بالزيتون

قبل عدة سنوات دخلت المتهمة بقتل والدتها في الزيتون أحد مستشفيات الطب النفسي، وظلت تعالج لمدة 6 أشهر، وقبل الواقعة بثلاثة أشهر قدمت استقالتها من عملها في التلفزيون المصري، إذ كانت تعمل مسئولة الترجمة بقناة النيل للأخبار، وكانت تعيش بصحبة والدتها حتى وقعت الجريمة يوم السبت الماضي حوالي الساعة الرابعة فجرا بعدما قامت بتكسير رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع.
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يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
جثة

جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
محمد-البلتاجى

تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر 45 يوما

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس أنس محمد البلتاجي، ابن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومعاذ "شقيق الإعلامي الهارب بالخارج معتز مطر"، و4 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في البلاد.
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