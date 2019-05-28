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مي عمر: هذا رأيي في محمد ممدوح وردي على الانتقادات

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
مى عمر
مى عمر
تعرضت الفنانة مي عمر، للانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي لها من أجل المشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليها، واتهامات بأن زوجها وراء زيادة مساحة دورها في المسلسل. ومن جانبها، حرصت على أن ترد على كل هذه الاتهامات، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وصرحت بأن من رشحها للعمل لا يهم الجمهور، وإنما الأهم بالنسبة لهم هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة أم لا.
وحول وجود خلافات بينها وبين بطل "ولد الغلابة" الفنان أحمد السقا، قالت: "أنا مستغربة من الإشاعات دي، الكواليس كانت رائعة للغاية ولم يحدث أي خلاف". وأكدت مي عمر أن النجم محمد ممدوح الذي جسد دور "ضاحي" بـ"ولد الغلابة"، هو ممثل عظيم وانفعالاته قوية للغاية، مؤكدة أن نبرة صوته لم تؤثر مطلقًا على تجسيد دوره
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ولد-الغلابة

«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
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«كينج توت» ترصد مكافأة لمن يعثر على السيد البدوي

استغاثت شركة "كينج توت" للإنتاج الفني للمنتج عصام شعبان، بالرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد السيد البدوي محمد شحاتة رئيس حزب الوفد السابق وابنته منى السيد البدوي بعد اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها، فأصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في 17 يناير 2018، حكما عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعلى الرغم من أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين.
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لوسي باكية: ميلادي الفني كان على يد أسامة أنور عكاشة

تحدثت الفنانة لوسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إنبوكس" عبر قناة "صدى البلد2"، عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في ذكرى وفاته التاسعة، وقالت وهي تبكي: "لما تكوني بتعشقي بتبدعي، وده اللي عمله أسامة في المعاملة مع الناس في الكتابة، في طلته للجمهور من خلال الشاشة"، ووصفته بـ"العاشق لربنا وللحياة وللشغل والناس"، مشيرة إلى أنه لم يرحل عن عالمنا، وروحه مازالت باقية بكل الإرث الذي تركه للأجيال التي جاءت بعده، لأنها أعمال لمست وجدان المشاهدين، مضيفة أنه كان يتطرق في أعماله لكل القضايا في المجتمع والبيت والشارع، لأنه كان يعيش بينهم وفي بيوتهم.
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كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبدالسلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
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ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، العديد من الأحداث المثيرة خاصة بعد ذهاب "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا إلى مخزن المدرسة، ليبحث عن المخدرات التي خبأها هناك ولم يجدها، وشك في "غفير" المدرسة، وذهب إليه وهدده وأخبره أن هناك شيئًا ضاع منه ملكًا لمجرم، وإذا لم يعده فسيتم قتله، ولكنه لم يصل إلى شيء وذهب على الفور إلى "فرح" التي تجسدها الفنانة مي عمر، وأخبرها بما حدث، وبعدها لاحقه أقارب «رشوان» الذي يجسده عماد زيادة، ليعرفوا من أين جاء بالمخدرات، ولكن "عيسى" تعامل معهم بذكاء.
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ولد الغلابة (18).. عيسى وفرح يحاولان قتل عبد القادر

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» أحداثا مشوقة، حيث أصر عبد القادر، حارس فيلا عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، على أن يحصل على المبلغ الذي اتفق عليه مع عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها مى عمر، بعدما تستر عليهما في قضية قتل ضاحي، الذي يجسده محمد ممدوح، وعزت، ودخل السجن بدلا منهما، وقد رفض أن ينتظر حتى يبيعا المخدرات ويعطياه حقه، وهدد بأنه سيفضحهما إذا لم يحصل على الأموال خلال 5 أيام، وهو الأمر الذي وضع عيسى وفرح فى مأزق.
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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