مي عمر: هذا رأيي في محمد ممدوح وردي على الانتقادات

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

مى عمر

تعرضت الفنانة مي عمر، للانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي لها من أجل المشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليها، واتهامات بأن زوجها وراء زيادة مساحة دورها في المسلسل. ومن جانبها، حرصت على أن ترد على كل هذه الاتهامات، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وصرحت بأن من رشحها للعمل لا يهم الجمهور، وإنما الأهم بالنسبة لهم هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة أم لا.

وحول وجود خلافات بينها وبين بطل "ولد الغلابة" الفنان أحمد السقا، قالت: "أنا مستغربة من الإشاعات دي، الكواليس كانت رائعة للغاية ولم يحدث أي خلاف". وأكدت مي عمر أن النجم محمد ممدوح الذي جسد دور "ضاحي" بـ"ولد الغلابة"، هو ممثل عظيم وانفعالاته قوية للغاية، مؤكدة أن نبرة صوته لم تؤثر مطلقًا على تجسيد دوره